Bridgerton 4 μετά τις γιορτές, ήρθε η σειρά του Μπένεντικτ να ερωτευτεί

Το μεγάλο hit εποχής του Νetflix επιστρέφει -και μας φάνηκε πως άργησε πολύ.

Ανήκει στις παραγωγές με τα περισσότερα streamings στην ιστορία της δημοφιλούς πλατφόρμας ψυχαγωγίας με αμέτρητους οπαδούς διεθνώς. Τα θεαματικά κοστούμια και σκηνικά αλλά και οι παθιασμένοι έρωτες με τις τολμηρές σκηνές αποτελούν τα μεγάλα ατού του «Bridgerton». Μόλις κυκλοφόρησε το νέο trailer για την season 4, που εστιάζει στον δεύτερο γιο της οικογένειας Bridgerton, τον αντισυμβατικό ζωγράφο Μπένεντικτ που αποζητάει την πραγματική αγάπη.

Τα καινούρια επεισόδια θα τα δούμε λοιπόν το 2026 με σύνθημα Unmusk the true Love. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο θα παρουσιαστεί από τις 26 Φεβρουαρίου. Όπως έχει εξηγήσει ο showrunner Jess Brownell στο The Hollywood Reporter: «Δουλεύουμε για να βγάλουμε τις σαιζόν πιο γρήγορα, αλλά χρειάζονται οκτώ μήνες για να γυριστούν, στη συνέχεια πρέπει να μονταριστούν και να μεταγλωττιστούν σε κάθε γλώσσα. Και το σενάριο παίρνει επίσης πολύ χρόνο, οπότε είμαστε σε ρυθμό δύο ετών. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε, αλλά κάπου σε αυτό το εύρος».

Η πλοκή του 4ου κύκλου θα βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της Julia Quinn, «An Offer from a Gentleman».

Ο Μπένεντικτ ανακαλύπτει το κορίτσι που ποθεί σε έναν εντυπωσιακό χορό μεταμφιέσεων της μητέρας του. Στο ρόλο απολαμβάνουμε τον ηθοποιό Λιουκ Τόμσον.

Η Γιέριν Χα, θα ενσαρκώσει λοιπόν την μυστηριώδη Σόφι Μπέκετ, την κόρη ενός κόμη και μίας υπηρέτριας, που μεγάλωσε στο σπίτι του πατέρα της, αλλά δεν την αναγνώρισε δημόσια ως κόρη του.