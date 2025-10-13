Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μαύρος άγγελος με φτερά, δυσκολευόταν να την πλησιάσει ο σύζυγός της

Μια statement εμφάνιση για το καθιερωμένο New York City Ballet Fashion Gala
«Σκοτεινή οπτασία της couture» αποκάλεσε το Harper’s Bazaar την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην τελευταία της πολυσυζητημένη red carpet παρουσία.
Φανατική κάτοικος της Νέας Υόρκης, η 60χρονη ηθοποιός και style icon δεν έλειψε από το City Ballet Fashion Gala, που δεσπόζει στο κοσμικό ημερολόγιο του φθινοπώρου. Και όπως πάντα, θέλησε να κάνει τη διαφορά ενδυματολογικά.
Ηταν μάλιστα η πιο εκκεντρική της εμφάνιση εκεί ως τώρα, με ένα outfit σαν σύγχρονο γλυπτό ή high tech καλλιτεχνικό κοστούμι με ετικέτα Iris van Herpen. H Ολλανδή designer ειδικεύεται άλλωστε σε τέτοιες καινοτόμες δημιουργίες και διατηρεί συνεργασία με το New York City Ballet.
Για τη Σάρα Τζέσικα ετοίμασε ένα look από δίχτυ που σχημάτιζε φτερά και ουρά στην πλάτη του φορέματος. Μάλιστα, λόγω εκτοπίσματος, εμπόδισε τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ να σταθεί στο πλευρό της. Δεν θα λέγαμε πως την κολάκευε, αλλά αναμφίβολα εισήγαγε την ιδέα της μόδας με χαρακτηριστικά σύγχρονης τέχνης σε τέτοιες εκδηλώσεις.
Και άλλοι επώνυμοι καλεσμένοι όπως η Ελενα Κρίστενσεν και η Τζούλια Φοξ έδωσαν το παρών ντυμένες από την ίδια σχεδιάστρια αλλά βέβαια η δημοτικότητα της Σάρα Τζέσικα δεν έχει ανταγωνισμό.
Η van Herpen επιμελήθηκε επίσης την εικόνα του χορογράφου της παράστασης «Foreseeable Future», Jamar Roberts.
