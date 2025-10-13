Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μαύρος άγγελος με φτερά, δυσκολευόταν να την πλησιάσει ο σύζυγός της

«Σκοτεινή οπτασία της couture» αποκάλεσε το Harper’s Bazaar την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην τελευταία της πολυσυζητημένη red carpet παρουσία.

Φανατική κάτοικος της Νέας Υόρκης, η 60χρονη ηθοποιός και style icon δεν έλειψε από το City Ballet Fashion Gala, που δεσπόζει στο κοσμικό ημερολόγιο του φθινοπώρου. Και όπως πάντα, θέλησε να κάνει τη διαφορά ενδυματολογικά.

Ηταν μάλιστα η πιο εκκεντρική της εμφάνιση εκεί ως τώρα, με ένα outfit σαν σύγχρονο γλυπτό ή high tech καλλιτεχνικό κοστούμι με ετικέτα Iris van Herpen. H Ολλανδή designer ειδικεύεται άλλωστε σε τέτοιες καινοτόμες δημιουργίες και διατηρεί συνεργασία με το New York City Ballet.