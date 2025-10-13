Lady Gaga: Με ακραία Louboutin για να παίξει στο «Τhe Devil wears Prada»

Mε ένα και μόνο look, η Lady Gaga απέδειξε αυτόματα πως ανήκει στο καστ του «Τhe Devil wears Prada». Στην ταινία νούμερο 2, έγινε πολύ πρόσφατα γνωστό πως θα κάνει τη συμμετοχή – έκπληξη πλάι στις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουέι.

Ετσι, φθάνοντας στο Μιλάνο για τα γυρίσματα ήταν ντυμένη μέσα στο «κλίμα» της πολυαναμενόμενης παραγωγής. Η εμφάνισή της απασχόλησε ταχύτατα τα social media του διαδικτύου.

Με παράδοση στο βεστιάριο θεαματικής υπερβολής, η πολυτάλαντη Αμερικανίδα τραγουδοποιός και performer δεν θα μπορούσε να φορέσει κάτι συνηθισμένο. Τα φλας άστραψαν με τα ροζ Christian Louboutin platforms (που ξεπερνούσαν τους 20 πόντους ύψος). Με χοντρή «φιάπα» και φτιαγμένα από σατέν και οργάντζα, τα υποδήματα αυτά φτιάχθηκαν για τη συλλογή του label Matieres Fecales από τον διάσημο μετρ της κόκκινης σόλας. Είχαν παρελάσει στην πασαρέλα με το oufti που υιοθέτησε ακριβώς η 39χρονη Gaga.