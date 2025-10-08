Κλόντια Σίφερ και Κένταλ Τζένερ μας ξελογιάζουν με την επετειακή τσάντα Paddington

Η εμβληματική «it bag» του οίκου Chloe ξαναγίνεται ανάρπαστη 20 χρόνια μετά (μήπως την έχετε από τότε;)

Από τις πιο προβεβλημένες και περιζήτητες τσάντες της ενδυματολογικής σαιζόν που διανύουμε είναι η Paddington bag του οίκου Chloe. Aνάμεσα στα iconic αξεσουάρ του παρελθόντος, επανεκδόθηκε – διακριτικά ανανεωμένη- από την creative director Chemena Kamali και δεσπόζει στο luxury shopping διεθνώς. Τα διασημότερα περιοδικά την αποκαλούν «ultimate it bag» των ημερών, επισημαίνοντας πως το ντεμπούτο της είχε γίνει το 2005 δια χειρός Phoebe Philo. Στο InStyle διαβάσαμε πως πολλές κοκέτες ξαναχρησιμοποιούν τις παλιές τους τσάντες, με αποτέλεσμα ένα «κύμα» από vintage Paddingtons στις ευρωπαικές μητροπόλεις. Επιπλέον, πολλές αναφορές έχουν γίνει για την τωρινή ασπρόμαυρη καμπάνια του φθινοπώρου με μούσες την Καλιφορνέζα super model Κένταλ Τζένερ, τη Βρετανίδα ηθοποιό των σήριαλ Sex Education και White Lotus, Ειμι Λου Γουντ και την τραγουδίστρια Αννα του συγκροτήματος Meovv από τη Νότια Κορέα.

Chloe campaign Fall 2025

Όμως και η τελευταία εμφάνιση της πάντα πανέμορφης Κλόντια Σίφερ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού αποδείχθηκε μεγάλο… πειστήριο. Η 55χρονη Γερμανίδα καλλονή, θρυλικό μοντέλο και νυν πρέσβειρα της Chloe, παρέστη στην επίδειξη της επόμενης άνοιξης κρατώντας την εν λόγω τσάντα. Όπως εξήγησε στη βρετανική Vogue, διατηρεί δεσμούς με τον οίκο από τα nineties όταν τα ηνία κρατούσε ο Karl Lagerfeld.

Κλόντια Σίφερ- Paris Fashion Week Με την Chemena Kamali

Η ίδια θεωρεί πως η Paddington αποτελεί σύμβολο μιας θηλυκότητας με ελευθερία πνεύματος. Επειδή δεν αποχωρίζεται τα πιο σημαντικά fashion κομμάτια που απέκτησε στην καριέρα της, καθώς αντιπροσωπεύουν μνημειώδεις στιγμές, την έχει κρατήσει στο βεστιάριό της. Aλλωστε οι κόρες της Clementine, 21 ετών και Cosima, 15 ετών, διαρκώς της παίρνουν πράγματα και μάλιστα έχουν εμμονή με αυτά, τα λατρεύουν.

Εάν διαθέτετε λοιπόν Paddington από τη δεκαετία του 2000 φορέστε την άμεσα, ανήκετε στις τυχερές. Εάν σκέφτεστε να ξοδευτείτε για μια καινούρια, η Chemena Kamali εξηγεί πως πρόκειται για timeless αγορά. Η διαφημιστική φωτογράφιση του David Sims και το φιλμάκι της βραβευμένης Mati Diop τιμούν τη γενέτειρα της τσάντας, το Παρίσι αλλά και το γαλλικό σινεμά των seventies. Αποτυπώνεται ο αυθορμητισμός, η ατομικότητα και η δύναμη της γυναίκας Chloe. Celebrities που παρακολουθούν τη μόδα, όπως οι Κέιτι Χολμς, Ντούα Λίπα, Τζένιφερ Λόπεζ, Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς ήδη κυκλοφόρησαν φορώντας την.

Στην πασαρέλα του οίκου για φθινόπωρο και χειμώνα 2025- 2026 Street style από την Nτέιζι Εντγκαρ Τζόουνς