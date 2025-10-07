Chanel: Ο Mathieu Blazy «ξύπνησε» την ωραία κοιμωμένη και είναι πάλι trendy

Πολύχρωμο πλανητάριο το Grand Palais- Πολλές οι διασημότητες στο φινάλε της Paris Fashion Week
Πνοή, τόλμη και ενέργεια στον οίκο Chanel.
O επικεφαλής του ιστορικού παριζιάνικου label Mathieu Blazy, μετέδωσε «τη χαρά του να είσαι πάλι trendy» στο πιο πολυαναμενόμενο show της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Ο ατρόμητος 41 χρονος γαλλο- βελγικής καταγωγής designer δεν αναμάσησε τα παλιά, αλλά παρουσίασε τη γυναίκα Chanel εντυπωσιακή και εκρηκτική, παραμερίζοντας την καθεστωτική φινέτσα καθωσπρεπισμού και χαμηλών τόνων.
Το εμβληματικό Grand Palais είχε μετατραπεί σε πολύχρωμο πλανητάριο. Και τα μοντέλα παρέλασαν κάτω από γαλαξίες. «Η Chanel είναι έρωτας. Γέννησε το μοντερνισμό στη μόδα, χάρισε ελευθερία στη σιλουέτα. Στην πρώτη μου επίδειξη αποζητούσα κάτι οικουμενικό, σαν όνειρο, κάτι έξω από τον χρόνο. Όλοι παρατηρούμε τον ίδιο ουρανό…» σχολίασε ο Blazy για το θεαματικό σκηνικό του ντεφιλέ άνοιξη/καλοκαίρι 2026 στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.
Το κρυφό μήνυμα είναι βέβαια η αφετηρία ενός διαφορετικού σύμπαντος για το ατελιέ της αθάνατης Coco. Το οποίο, δεν είναι πια μονότονο. Δεν λέει όχι σε τελείως ανδρόγυνα κοστούμια, φαντεζί φτερά, έντονα σκουλαρίκια, διάκοσμο από παιώνιες, φλογερό κόκκινο, ξεφτισμένα και ξηλωμένα πλεκτά. Προτείνει φούστες χαμηλόμεσες, σταυρωτές, με φραμπαλά στο στρίφωμα και λάτιν αναφορές. Το πουκάμισο κερδίζει περίοπτη θέση ως στοιχείο «κλειδί». Υπάρχουν καρό, ασπρόμαυρα, έθνικ ρίγες, στρώσεις από παιχνιδιάρικα κολιέ και super αισιόδοξο μπλέξιμο υφών.
Ο ταλαντούχος creative director – πρώην μαθητής του Raf Simons- που στο παρελθόν «ξύπνησε» τη Bottega Veneta, πετυχαίνει το ίδιο στη Chanel.
Στο φινάλε το μοντέλο Awar Odhiang, με iconic φτερωτή φούστα και ένα πελώριο παιδικό χαμόγελο τον αγκάλιασε σε ένα μοναδικό στιγμιότυπο, με τον κόσμο να χειροκροτεί όρθιος. Οι stars βέβαια ήταν εκεί. Όμως τα βλέμματα παρέμειναν ευλαβικά στην πασαρέλα.
