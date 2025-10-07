Chanel: Ο Mathieu Blazy «ξύπνησε» την ωραία κοιμωμένη και είναι πάλι trendy

Πνοή, τόλμη και ενέργεια στον οίκο Chanel.

O επικεφαλής του ιστορικού παριζιάνικου label Mathieu Blazy, μετέδωσε «τη χαρά του να είσαι πάλι trendy» στο πιο πολυαναμενόμενο show της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Ο ατρόμητος 41 χρονος γαλλο- βελγικής καταγωγής designer δεν αναμάσησε τα παλιά, αλλά παρουσίασε τη γυναίκα Chanel εντυπωσιακή και εκρηκτική, παραμερίζοντας την καθεστωτική φινέτσα καθωσπρεπισμού και χαμηλών τόνων.

Το εμβληματικό Grand Palais είχε μετατραπεί σε πολύχρωμο πλανητάριο. Και τα μοντέλα παρέλασαν κάτω από γαλαξίες. «Η Chanel είναι έρωτας. Γέννησε το μοντερνισμό στη μόδα, χάρισε ελευθερία στη σιλουέτα. Στην πρώτη μου επίδειξη αποζητούσα κάτι οικουμενικό, σαν όνειρο, κάτι έξω από τον χρόνο. Όλοι παρατηρούμε τον ίδιο ουρανό…» σχολίασε ο Blazy για το θεαματικό σκηνικό του ντεφιλέ άνοιξη/καλοκαίρι 2026 στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.