The Best Chef Awards 2025: Οι 5 Ελληνες που διεκδίκησαν «Μαχαίρι» στην απονομή

Εχουν καθιερωθεί από το 2017 τα διεθνή βραβεία The Best Chef Awards και χαιρόμαστε που υπάρχει αναφορά και στην Αθήνα.

Για τη φετινή χρονιά βρέθηκε στην κορυφή της γεύσης ο Δανός σεφ και συνιδιοκτήτης του Alchemist στην Κοπεγχάγη, Rasmus Munk (2η Ana Hosk, Σλοβενία, 3ος Himanshu Saini, Αραβικά Εμιράτα) όμως ξεχώρισαν και συμπατριώτες μας.

Συγκεκριμένα, καμαρώνουμε για τους Δημήτρη Μουδιό, Γιώργο Παπαζαχαρία, Τάσο Μαντή, Αλέξανδρο Τσιοτίνη, που συγκαταλέγονταν και στην περσινή λίστα, αλλά και τον Σταμάτη Μισομικέ, που κάνει ντεμπούτο διεκδικώντας «Knife-Μαχαίρι».

- Ο Δημήτρης Μουδιός καθιερώθηκε στις κουζίνες του τριάστερου Atelier στο Μόναχο. Όπως διαβάζουμε στο Αθηνόραμα, μετά από θητείες σε Κοπεγχάγη και Βερολίνο, εργάζεται πια στο Ōre, αλλά και στο Mitsos στη Μπανγκόκ.

-Ο Τάσος Μαντής είναι ένας από τους πρώτους σεφ στην Ελλάδα που εφάρμοσαν την farm to table λογική, εκπροσωπώντας το βραβευμένο με Χρυσό Σκούφο και αστέρι Michelin Soil -της Αθήνας. Ταυτόχρονα υποδέχεται τους φίλους του στον κήπο του στο Αλεποχώρι για μια ολιστική γαστρονομική εμπειρία.

-Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας ηγείται του βραβευμένου με Χρυσό Σκούφο και δύο αστέρια Michelin Delta στο Νιάρχος.