The World's 50 Best Restaurants: Το παγκόσμιο στέμμα στο Maido του Περού

Το διάσημο Maido, κυριάρχησε στην απονομή The World’s 50 Best Restaurants 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Lingotto Fiere στο Τορίνο. Μετά από αναζήτηση σε 22 χώρες και σε πέντε ηπείρους, ο σεφ και ιδιοκτήτης Mitsuharu (Micha) Tsumura, επιβραβεύτηκε για τη δημιουργία του σημαντικότερου «ναού» της γαστρονομίας.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη λίστα των The World’s 50 Best Restaurants 2025 και τιμούμε το Maido ως το Καλύτερο Εστιατόριο στον Κόσμο. Υπό την ηγεσία του εξαιρετικού Micha Tsumura, η ομάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αφοσίωση, ενσωματώνοντας αρμονικά ιαπωνικές τεχνικές με παραδοσιακά περουβιανά συστατικά για να δημιουργήσει πιάτα που εντυπωσιάζουν και εκπλήσσουν. Η φετινή λίστα γιορτάζει την αριστεία στη γαστρονομία, με 10 νέες εισόδους στη λίστα 1-50, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια εκτίμηση για τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αριστεία στη φιλοξενία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο William Drew, Director of Content των The World’s 50 Best Restaurants.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση των The World’s 50 Best Restaurants ακολουθούν το Asador Etxebarri (Νο.2) στο Atxondo της Ισπανίας και το Quintonil (Νο.3) στην Πόλη του Μεξικού. Ελληνικό εστιατόριο δεν μπήκε ούτε στα 50 της λίστας, ούτε στα επόμενα 100…