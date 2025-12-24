Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27/12/2025

Κηδείες - Πένθη

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Δροσιά Τριταίας.

