Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 58

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Δροσιά Τριταίας.  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Γιώργος & Κωνσταντίνα Παπακωνσταντινοπούλου,

Βασίλης & Μαρία Παπακωνσταντινοπούλου,

Μαρία & Χρήστος Τζίφας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ: 86

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.  

Η ΚΟΡΗ: Άννα Θεοχαράτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Γεωργία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΕΖΑ

{ΕΤΩΝ 99}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΕΖΑ & ΣΑΜΙ ΧΑΝΑΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΖΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΕΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------------------

Info