Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 58
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Δροσιά Τριταίας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Γιώργος & Κωνσταντίνα Παπακωνσταντινοπούλου,
Βασίλης & Μαρία Παπακωνσταντινοπούλου,
Μαρία & Χρήστος Τζίφας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ: 86
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ: Άννα Θεοχαράτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Γεωργία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΕΖΑ
{ΕΤΩΝ 99}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΕΖΑ & ΣΑΜΙ ΧΑΝΑΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΖΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΕΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
