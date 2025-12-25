Κρατείται ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο γνωστός μουσικός του κλαρίνου που έχασε δάχτυλά του στο περιστατικό με την κροτίδα, κρατείται μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Είναι Χριστούγεννα και ήθελα να δω τα παιδιά μου» φέρεται να είπε ο ίδιος.

«Πατέρας κρατείται από τις Αρχές, χριστουγεννιάτικα, και στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής. Η κίνηση της συζύγου του είναι προσχηματική» ανέφερε στο enikos.gr ο δικηγόρος του, κ. Δημοσθένης Πέππας.