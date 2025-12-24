«Ο Χορός Των Ρόδων»: Ερχεται το super party της παραμονής της Πρωτοχρονιάς!

Με βασικούς συντελεστές Χάρη Παναγόπουλο, Δημήτρη Φάκαλο, Νάντια Κωνσταντινίδη στο W Rio
Πρόκειται αποδεδειγμένα για το πιο prestigious new year’s eve party στην πόλη της Πάτρας.
Δεν «χάνεται» με τίποτα!
Κάθε χρόνο αναμφίβολα ξεσηκώνει τα βλέμματα, την προσοχή και την προτίμηση του κόσμου. Για ακόμα μία φορά, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς «Ο Χορός Των Ρόδων» θα αποτελέσει την απόλυτη εορταστική εμπειρία, με τις πόρτες του W Rio να ανοίγουν, για να υποδεχτούν πλήθος κόσμου που θέλει να καλωσορίσει τη νέα χρονιά με λάμψη.
Eclectic aesthetic, glam στιγμές, αναμνήσεις που μας καθοδηγούν στην έναρξη του 2026, με ελπίδα και τόση αστερόσκονη που ανοίγει μία διαφορετική διάσταση στην πραγματικότητά μας.
Πίσω από τη μεγάλη νύχτα, κρύβονται άνθρωποι που επιθυμούν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό και elevated στην Πάτρα. Η ομάδα της «Harris The Events» και ο Owner & Creative Director, Χάρης Παναγόπουλος επιμελούνται το τελικό αποτέλεσμα και τον συντονισμό του party. Ο Δημήτρης Φάκαλος και το εξαιρετικό Fakalos Catering εξασφαλίζουν τη γευστική απόλαυση της νύχτας και η Νάντια Κωνσταντινίδη με το De_Tails Rentals κάθε μικρή και μεγάλη λεπτομέρεια της βραδιάς.
Παραδοσιακά, «Ο Χορός Των Ρόδων» προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων τοπικών και όχι μόνο brands και εταιρειών, που επιθυμούν να αποτελέσουν πηγή προσφοράς σε αυτή τη μοναδική στιγμή.
FOR MORE INFORMATION:
Email: [email protected]
Phone: +302613026323
Mobile: +306937144344
Επίσης στα τηλ επικοινωνίας 6946 337833 και 6932 326843
