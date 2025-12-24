Christmas shopping: Dress to Impress, το αφιέρωμα με φωτογράφιση στο THEBEST MAGAZINE

Kαταξιωμένοι επαγγελματίες και ονομαστά καταστήματα της Πάτρας στους συντελεστές
To βεστιάριο των γιορτινών ημερών φαντάζει ακαταμάχητο. Αναμφίβολα είναι το πιο θελκτικό όλου του χρόνου, με φετινά star pieces τα blazers και το bling... στα καλύτερά του. Η σαγήνη των κοσμημάτων και οι beauty λεπτομέρειες απογειώνουν κάθε outfit.
Επιμέλεια: Άντυ Μπακοπούλου photos: Νίκος Ψαθογιαννάκης
hair styling - χτενίσματα: Κοραλία Συνοδινού, nail art - νύχια: Fairynails, make up artist: Αντζελα Πούλη, λουλουδένιες συνθέσεις: Ανδρομάχη Κεπενού
Συνεργάστηκαν τα καταστήματα: The Mark Κωνσταντινίδης, Principe, Vassilis Cuir, Shoeland, Μark Aalen οπτικά και τα κοσμηματοπωλεία Fotios Katraouras, Thomopoulos Jewellery
*Μοντέλα: Μαρία Κυριακοπούλου, Νίκος Μπαλαούρας, Μαρία Παππά, Λουτσιάνα Σπηλιωτοπούλου
Κοντό βαθυκόκκινο σακάκι Joop, φούστα Cutcuutur με laser cut λεπτομέρεια και γόβες Hugo, The Mark Kωνσταντινίδης. Γυαλιά Mark Aalen. Εξωμο τοπ με φτερά, σακάκι με λάμψη και μίντι φούστα με σκίσιμο Pinko, μποτάκια με τρουκς Karl Lagerfeld, όλα Vassilis Cui
Σκουλαρίκια σε design γλυπτού, επίχρυσα με ζιργκόν, Fotios Katraouras.
Πλάνο της φωτογράφισης
Σκουλαρίκια κρίκοι από χρυσό 14k. Αριστερά ογκώδη minimal δαχτυλίδια από χρυσό. Δεξιά φαρδιά βέρα με ζιργκόν, μονόπετρο με μεγάλη πέτρα και δαχτυλίδι με κεντρική σφαίρα γεμάτη ζιργκόν, Fotios Katraouras. Kάτω, χοντρή αλυσίδα χεριού από χρυσό - λευκόχρυσ
Φόρεμα με μανίκι «νυχτερίδα» σε print με χρυσές ανταύγειες Lola Casademunt και μαύρη γούνα Pinko, Vassilis Cuir.
Σκουλαρίκια ear cuff σε χρυσό 14k με μοϊσσανίτες. Ελαστικά κολιέ σε σειρές και αντίστοιχα βραχιόλια τεχνολογικής καινοτομίας, από χρυσό 14k. Κάτω, δαχτυλίδι ροζέτα σε λευκόχρυσο 18 καρατίων, με ρουμπίνι και διαμά ντια, δεξιά δαχτυλίδια λευκόχρυσα 18 καρατ
Δημιουργίες με τριαντάφυλλα και φυλλωσιές σε κόκκινους τόνους Ανδρομάχη Κεπενού
Μαύρο σμόκιν κοστούμι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν όλα Michael Kors, The Mark Κωνσταντινίδης. Δαχτυλίδι chevalier από χρυσό 14k με ορυκτή πέτρα καρνεόλη και χρυσή καρφίτσα 14k με λευκόχρυση λεπτομέρεια (κυρίως για πιάσιμο γραβάτας), Thomopoulou Jewelry.
Σύνολο Pinko με διάκοσμο από κρύσταλλα, Vassilis Cuir. Μαύρες γόβες με αλυσίδα Tamaris, Shoeland.
Mπλε κοστούμι με απαλή ρίγα Imperial, λευκό πουκάμισο και δερμάτινα μποτάκια Armani Exchange, όλα Vassilis Cuir
Koλιέ με μαύρες μπίλιες από επιπλατινωμένο χρυσό και κολιέ με κονιάκ διαμάντια, δερμάτινα βραχιόλια με χρυσό 14k και διαμάντια, ρολόι Jaques Lemans με κεραμικό μπρασελέ, Thomopoulos Jewellery
Μενταγιόν και σκουλαρίκια από λευκόχρυσο και ζιργκόν Fotios Katraouras. Δαχτυλίδι από χρυσό 18k με μαύρα διαμάντια μπαγκέτες και μπριγιάν Thomopoulos Jewellery. Νύχια velvet, Fairynails.
Σατινέ slip dress Hugo σε λιλά, camel oικολογική γούνα Joop και πέδιλα με στρας Hugo, The Mark Κωνσταντινίδης
Σκουλαρίκια σε sculptural style από χρυσό 14k, κολιέ και βραχιόλι από χρυσό 14k και δύο σειρές με μοϊσσανίτες, δαχτυλίδια 18k με ροζ ζαφείρια και μπριγιάν, Thomopoulos Jewellery. Nύχια σε γαλλικό polka dot, Fairynails.
Bangles βραχιόλια σε χρυσό 18k και 14k με διαμάντια, δαχτυλίδι με μεγάλη οβάλ πέτρα rose quartz, ρουμπίνια και διαμάντια, Θωμοπούλου. Nύχια σε γαλλικό polka dot, Fairynails
Βραδινά πέδιλα με στρας Hugo,The Mark Κωνσταντινίδης και πεντικιούρ σε μαύρο χρώμα, Fairynails.
Μπορντό κοστούμι με σατινέ πέτα, ασορτί γιλέκο, λευκό πουκάμισο και παπούτσια από λουστρίνι, όλα Versace 19V69 Italia, Principe
Φόρεμα Christian Koehlert με λαμπερό διάκοσμο και φτερά, συνδυασμένο με urban chic σταυρωτό σακάκι Boss, The Mark Kωνσταντινίδης. Σκουλαρίκια λευκόχρυσα με ζιργκόν, Fotios Katraouras.
Γκάμα δαχτυλιδιών -μονόπετρα, παραλλαγές σειρέ, με άνθη, καμπύλες και γραμμικά σχέδια- από λευκόχρυσο και ζιργκόν, Fotios Katraouras. Τσάντα σε λεοπάρ, Shoeland. Nύχια ομπρέ με κονφετί, Fairynails
Τσάντα με στρας Shoeland. Mules με μπαρέτα, στρας και φιόγκο Pinko, Vassilis Cuir. Βραδινές σα τινέ γόβες με μεγάλο φιόγκο σε μπορντό, Shoeland
Βραχιόλια βέργες 14k ή σπαστά από χρυσό 14k γεμάτα ζιργκόν, Fotios Katraouras.
Τετραγωνισμένο χρυσό δαχτυλί δι 18k με διαμάντια και χρυσές statement καρφίτσες σε σχήμα εντόμων, δουλεμένες στο χέρι από πολύχρωμο σμάλτο και διαμάντια, Thomopoulos Jewellery.
Ανθινη σύνθεση με τριαντάφυλλα και φυλλωσιές σε κόκκινους τόνους Ανδρομάχη Κεπενού.
Σκουλαρίκια από ασήμι 925 και ζιργκόν που σχηματίζουν βέλη, βραχιόλι λευκόχρυσο με ζιργκόν και μονόπετρο ασημέ νιο δαχτυλίδι με ζιργκόν, Fotios Katraouras
