Ντελίριο με το θρυλικό hit των eighties «Upside Down» λόγω Stranger Things

Η 81χρονη Νταϊάνα Ρος βλέπει την αθάνατη χορευτική της επιτυχία να καθηλώνει το διαδίκτυο
Η σειρά φαντασίας και τρόμου «Stranger Things» που εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο, επηρεάζει και το μουσικό στερέωμα.
Στην 5η πέμπτη και τελευταία σεζόν στο Netflix ξανακάνει μόδα το ζωντανό μύθο Νταϊάνα Ρος, απογειώνοντας το disco κομμάτι της «Upside Down» του 1980.
Χάρη στην αύξηση των ψηφιακών αγορών και των streams το τραγούδι αναβιώνει ορμητικά. Mιλάμε για έναν πραγματικό ύμνο (παραγωγή των Νάιλ Ρότζερς και Μπέρναρντ Έντουαρντς των Chic) και ένα αναπάντεχο επίτευγμα για την ντίβα καθώς έφτασε το Νο. 12 στο chart πωλήσεων ψηφιακών τραγουδιών R&B/Hip-Hop του Billboard. Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα.
Σύμφωνα με το Billboard, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 373% από εβδομάδα προς εβδομάδα μετά την επιστροφή της πολύκροτης σειράς.
Το Upside Down πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980 ως κύριο single του άλμπουμ Diana. Καθιερώθηκε γρήγορα ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σόλο καριέρας της διάσημης ερμηνεύτριας και «έσκισε» ανά τον κόσμο σε απήχηση. Μάλιστα, χάρισε στη Ρος υποψηφιότητα για Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Φωνητική Ερμηνεία R&B, ενώ εδώ και 40 χρόνια παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις της.
Σήμερα, κατά τα επίσημα στοιχεία του Spotify, πέτυχε μια εκπληκτική αύξηση της τάξης του 1250% στις ροές από χρήστες της Gen Z διεθνώς.
Συγκεκριμένα ηχεί στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου του Stranger Things με τίτλο The Crawl. Η Ρόμπιν, ως ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό WSQK, μεταδίδει το Upside Down ως ένα κωδικοποιημένο μήνυμα προς την υπόλοιπη ομάδα των κεντρικών ηρώων.
Το τραγούδι λειτουργεί ως σύνθημα για μια νέα αποστολή.
Η επανάληψη του κομματιού στους τίτλους τέλους το έχρισε αγαπημένο soundtrack των ημερών για εκατομμύρια θεατές.
Η σκηνή που δημιούργησε το χαμό
Αλλωστε, ολόκληρο το soundtrack της 5ης σεζόν προκαλεί ντελίριο. Τραγούδια όπως το «I Think We’re Alone Now» της Tiffany και το «Fernando» των ABBA βλέπουν επίσης τριψήφια ποσοστά αύξησης σε απήχηση, επιβεβαιώνοντας ότι το Stranger Things παραμένει η ισχυρότερη πλατφόρμα για την αναβίωση της ’80s κουλτούρας.
Χριστούγεννα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού- Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Μισέλ Ομπάμα: Μούσα της ανανεωμένης ετικέτας Chanel, φόρεσε δυο runway looks
Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ξεφάντωσαν οι Καλλιπάτειρες- Ποιες πήγαν από Πάτρα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr