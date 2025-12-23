Ντελίριο με το θρυλικό hit των eighties «Upside Down» λόγω Stranger Things

Η σειρά φαντασίας και τρόμου «Stranger Things» που εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο, επηρεάζει και το μουσικό στερέωμα.

Στην 5η πέμπτη και τελευταία σεζόν στο Netflix ξανακάνει μόδα το ζωντανό μύθο Νταϊάνα Ρος, απογειώνοντας το disco κομμάτι της «Upside Down» του 1980.

Χάρη στην αύξηση των ψηφιακών αγορών και των streams το τραγούδι αναβιώνει ορμητικά. Mιλάμε για έναν πραγματικό ύμνο (παραγωγή των Νάιλ Ρότζερς και Μπέρναρντ Έντουαρντς των Chic) και ένα αναπάντεχο επίτευγμα για την ντίβα καθώς έφτασε το Νο. 12 στο chart πωλήσεων ψηφιακών τραγουδιών R&B/Hip-Hop του Billboard. Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα.

Σύμφωνα με το Billboard, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 373% από εβδομάδα προς εβδομάδα μετά την επιστροφή της πολύκροτης σειράς.

Το Upside Down πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980 ως κύριο single του άλμπουμ Diana. Καθιερώθηκε γρήγορα ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σόλο καριέρας της διάσημης ερμηνεύτριας και «έσκισε» ανά τον κόσμο σε απήχηση. Μάλιστα, χάρισε στη Ρος υποψηφιότητα για Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Φωνητική Ερμηνεία R&B, ενώ εδώ και 40 χρόνια παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις της.