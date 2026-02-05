Κοπεγχάγη: Τα Scandi girls ξεμύτισαν με υπέροχα looks κόντρα στο ψύχος

Με το δικό τους τρόπο προσεγγίζουν τις διεθνείς τάσεις στo street style της Fashion Week
Μια διαφορετική φιλοσοφία ένδυσης, που ολοένα αυξάνει το status της, παρακολουθούμε στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.
Ο όρος Scandi girls έχει προκύψει γιατί κυκλοφορούν outfits διαφορετικά από εκείνα που υιοθετούν οι κοκέτες σε Παρίσι ή Μιλάνο.
Τα διασημότερα περιοδικά επισημαίνουν πως οι γυναίκες εκεί λατρεύουν τις εκκεντρικές πινελιές που δεν δείχνουν επιτήδευση, αλλά φρεσκάδα και δημιουργική ματιά. Εδώ δεν συναντάς «στολές» δηλαδή πιστά αντίγραφα των luxury labels, ούτε celebrities που ντύνονται «κατευθυνόμενα». Θεωρείται λοιπόν ότι το street style είναι πιο αυθεντικό και κεφάτο.
Σύμφωνα με τη Vogue επιτυγχάνεται «touch eccentric but never overworked…» Και συμφωνούμε. Οι Σκανδιναβές υιοθετούν τα trends με έξυπνα προσωπικά στοιχεία- π.χ. αναπάντεχες προσθήκες χρωμάτων, εμβόλιμα vintage αξεσουάρ, καρφίτσες και charms, πολλά καπέλα όπως τα πολύ επίκαιρα «pillow» και σκουφιά σαν την balaklava. Αγαπούν πολύ τα καρό, τα animal prints, τις περίεργες φόρμες παπουτσιών και την πολυφωνία στις τσάντες.
Όπως θα δείτε τις τελευταίες μέρες τα ογκώδη γουναρικά, το outwear με ζώνη στη μέση αλλά και τα oversized δερμάτινα μπουφάν είχαν την τιμητική τους. Aναμφίβολα είναι πολύ πιο τολμηρές στο mix & mach ή το layering από τη μέση Ιταλίδα ή Ελληνίδα. Πάρτε ιδέες.
