Κοπεγχάγη: Τα Scandi girls ξεμύτισαν με υπέροχα looks κόντρα στο ψύχος

Μια διαφορετική φιλοσοφία ένδυσης, που ολοένα αυξάνει το status της, παρακολουθούμε στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ο όρος Scandi girls έχει προκύψει γιατί κυκλοφορούν outfits διαφορετικά από εκείνα που υιοθετούν οι κοκέτες σε Παρίσι ή Μιλάνο.

Τα διασημότερα περιοδικά επισημαίνουν πως οι γυναίκες εκεί λατρεύουν τις εκκεντρικές πινελιές που δεν δείχνουν επιτήδευση, αλλά φρεσκάδα και δημιουργική ματιά. Εδώ δεν συναντάς «στολές» δηλαδή πιστά αντίγραφα των luxury labels, ούτε celebrities που ντύνονται «κατευθυνόμενα». Θεωρείται λοιπόν ότι το street style είναι πιο αυθεντικό και κεφάτο.