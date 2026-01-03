Η αγέραστη καλλονή Κλόντια Σίφερ επιμένει στο σουέντ all day long

Αποκάλυψε το μυστικό αξεσουάρ που απογειώνει κάθε της look
Είναι αλήθεια πως στον κόσμο της μόδας, οι τάσεις τρέχουν πιο γρήγορα από το timeline μας στο Instagram.
Όμως, μερικές φορές, εμφανίζεται κάτι τόσο αθόρυβα πολυτελές, που μας κάνει να σταματήσουμε τη βιαστική μας βόλτα και να αναρωτηθούμε «Είναι αυτό το νέο μας fashion love affair;»
Αυτή την εβδομάδα, η απάντηση ήρθε από το απόλυτο icon των 90s, την Claudia Schiffer. Η Claudia παρέδωσε μαθήματα “celebrity off-duty” στιλ, φορώντας ένα πουλόβερ με ρόμβους (τόσο preppy, τόσο σωστό), το αγαπημένο της μπλε τζιν και σουέτ μπότες με pointed toe. Αλλά το αληθινό αστέρι της παράστασης; Η σουέτ τσάντα της σε ουδέτερη απόχρωση. Δεν ήταν μια τσάντα που «φώναζε». Δεν είχε τεράστια λογότυπα ή εκτυφλωτικά χρώματα. Ήταν η ήρεμη δύναμη του στιλ. Και κάπως έτσι, η Claudia μάς θύμισε πως το 2025, η πολυτέλεια δεν χρειάζεται να είναι θορυβώδης. Χρειάζεται απλώς να είναι… σουέτ.
Γιατί σουέτ; Γιατί τώρα;
Ας το παραδεχτούμε… η μαύρη δερμάτινη τσάντα είναι ο «πιστός σύζυγος» της ντουλάπας μας. Ασφαλής, σταθερή, πάντα εκεί. Όμως η καφέ σουέτ τσάντα; Είναι ο παθιασμένος εραστής που γνωρίσαμε σε ένα ταξίδι. Έχει μια υφή πλούσια, γήινη και τόσο μαλακή που θέλουμε να την αγγίζουμε όλη μέρα.
Το σουέτ καταφέρνει κάτι μαγικό. Κάνει κάθε outfit να δείχνει ακριβό. Είτε πρόκειται για μια high-street επιλογή από το COS (που έχει γίνει viral στο Instagram), είτε για την εμβληματική Margaux της The Row που εξαντλείται σε χρόνο μηδέν, η ματ υφή του σουέτ αναβαθμίζει το look σε δευτερόλεπτα.
Το παιχνίδι των υφών
Το μυστικό είναι η αντίθεση. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, το σουέτ δημιουργεί ένα υπέροχο «πάντρεμα» με τα χοντρά πλεκτά, τα δερμάτινα τζάκετ και το κασμίρ. Θέλουμε να πάμε στο επόμενο στιλιστικό επίπεδο; Μια σουέτ τσάντα δίπλα σε ένα αέρινο φόρεμα ή ένα ανοιχτόχρωμο denim, δίνει αυτό το “boho-chic” vibe που αγαπάμε όλο τον χρόνο.
Καφέ ή χακί;
Αν το καφέ είναι πολύ κλασικό για εμάς, το χακί σουέτ είναι η εναλλακτική που θα λατρέψουμε. Είναι η απόχρωση που «κλείνει το μάτι» στις Λονδρέζες fashionistas και ταιριάζει με τα πάντα. Από βουτυρένια κίτρινα, μέχρι το βαθύ μπορντό.
Μια σουέτ τσάντα είναι επένδυση, αλλά θέλει αγάπη. Μια ειδική βούρτσα για να απομακρύνουμε τη σκόνη είναι απαραίτητη. Γιατί και οι τσάντες μας χρειάζονται “self-care”.
Σε έναν κόσμο γεμάτο “loud τάσεις”, επιλέγουμε κάτι που έχει βάθος, υφή και χαρακτήρα. Γιατί τελικά, οι καλύτερες σχέσεις, με τους ανθρώπους ή με τις τσάντες μας, είναι αυτές που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, ακόμα και στις πιο απλές μας στιγμές. Και κάπως έτσι, βρήκαμε την τσάντα της χρονιάς.
πηγή instyle.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr