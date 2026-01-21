Kέιτ Μίντλετον: Στη Σκωτία, με καρό παλτό από «μάστορα» της Saville Row

H 44χρονη πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον παραμένει ένα από τα πλέον επιδραστικά style icons του σήμερα, αλλά ουδέποτε ξεχνάει τις παραδόσεις.

Στην τελευταία της πολυσυζητημένη εμφάνιση στη Σκωτία, τίμησε το iconic σκωτσέζικο μοτίβο, δηλαδή το αγαπημένο της καρό, ενώ παράλληλα υπενθύμισε την ιστορία της λονδρέζικης ραπτικής με custom παλτό της περίφημης Saville Row.

Συγκεκριμένα, ο ονομαστός ράφτης Chris Kerr που εδρεύει στην οδό του υψηλού ανδρικού tailoring στο Mayfair, ετοίμασε ένα υπέρκομψο, σταυρωτό tartan coat αποκλειστικά για εκείνη. Χρησιμοποίησε μάλιστα ύφασμα της σκωτσέζικης ετικέτας Johnstons of Elgin που διαπρέπει από τον 18ο αιώνα. Η Κέιτ ανέδειξε όλη αυτή την κληρονομιά συνδέοντάς την με σύγχρονο πατρόν, που τόνιζε τη λυγερή της σιλουέτα. Ένα μαύρο ζιβάγκο των Zara, φούστα Le Kilt και διαχρονικές μπότες Gianvito Rossi συμπλήρωσαν το look της. To δαχτυλίδι των αρραβώνων της με το μπλε ζαφείρι- που ανήκε στην Νταιάνα- έλαμπε στο χέρι της ταιριάζοντας αρμονικά με τους τόνους του παλτό.