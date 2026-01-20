Vogue Italia: Αντίο στον Valentino με κόκκινο εξώφυλλο και αφιέρωμα στις μούσες του

Μεγάλη απώλεια για την ιστορία της ιταλικής alta moda, τα σημαντικότερα επιτεύγματά του

Ένα εξώφυλλο- μνημόσυνο για τον αξεπέραστο couturier Valentino παρουσιάζει η ιταλική Vogue στο τεύχος Φεβρουαρίου. Το iconic Rosso Valentino αποτελεί ένα χρώμα σύμβολο που άλλαξε την ιστορία της διεθνούς μόδας, αναφέρει το περιοδικό. Είναι ο τόνος που δεν μπορείς να αγνοήσεις. «Από όλα τα χρώματα, πάνω στις γυναίκες, είναι μοναδικό, ξεχωρίζει μέσα στο μεγαλείο του, δεν το ξέχασα ποτέ. Σκέφτομαι ότι μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα δείχνει πάντα υπέροχη» είχε δηλώσει ο θρυλικός σχεδιαστής. Το καθαρό, κλασικό κόκκινο παρέμεινε σταθερά το σύμβολο του διάσημου οίκου με έδρα τη Ρώμη και βέβαια πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ του Μatt Tyrnauer το 2008, «Valentino: The Last Emperor» ως το εργαλείο για να νιώθει μια γυναίκα «θεά».

Αρχικά είχε μαθητεύσει στο ατελιέ του ελληνικής καταγωγής μετρ, Jean Desses. Το επίσημο ντεμπούτο του έγινε στη Sala Bianca της Φλωρεντίας το 1962 και μετά κατέκτησε τον κόσμο της διεθνούς υψηλής ραπτικής, που τότε μεσουρανούσε αποκλειστικά στο Παρίσι. «Το στυλ του είχε την ποιότητα των κορυφαίων, όπως Dior, Jacques Fath, Balenciaga» έγραψε η International Herald Tribune το 1967. «Εκπλήρωσα το όνειρό μου, να δημιουργήσω θηλυκά ρούχα» δήλωνε λακωνικά ο ίδιος, γεννώντας ουσιαστικά την alta moda με παγκόσμια ακτινοβολία για την πατρίδα του. Δεν ήταν βέβαια μόνο η λατρεία για το κόκκινο. Χρησιμοποιούσε τα πιο φίνα υφάσματα και υπέροχα κοψίματα που τόνιζαν το σώμα. Τρισδιάστατα λουλούδια, φιόγκοι, δαντέλες, διαφάνειες, γούνες, ασυμμετρίες, ντραπέ στόλιζαν τις παραμυθένιες τουαλέτες του. «Ο Valentino Garavani ήταν ο δημιουργός της διαχρονικής ομορφιάς και κομψότητας. Η μόδα του ένωσε εποχές, κουλτούρες, γενιές, γλώσσες και έγινε συνώνυμο του glamour. Στη διαδρομή του αναβάθμισε την haute couture σε κληρονομιά μιας ολόκληρης χώρας» σημειώνει ο Carlo Capasa, επικεφαλής της National Chamber for Italian Fashion.

Το πορτρέτο του δια χειρός Andy Warhol (1974) H Tζάκι στη Νέα Υόρκη το 1970 με κόκκινο φόρεμα Valentino Με τη μυθική Diana Vreeland στο Metropolitan Museum of Art di New York (1978). Mε τη Σοφία Λόρεν και το σύντροφο και συνεταίρο του Τζανκάρλο Τζαμέτι το 1991 Valentino primavera estate 1994 H Kλόντια Σίφερ στο εαρινό show 1995 H Κάρλα Μπρούνι στη χειμερινή συλλογή 1996-1997

H ιταλική Vogue έχει πάντως σήμερα και ειδικό δημοσίευμα για τις μούσες του, καθώς έντυσε ντίβες του Χόλιγουντ, αριστοκράτισσες, πρώτες κυρίες, προσωπικότητες του τζετ σετ, μοντέλα κ.α. Τζάκι Κένεντι, Σοφία Λόρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν εκείνες που λάτρεψαν πρώτες τη δουλειά του και την πρόβαλαν στο παρελθόν. Ακολούθησαν ως ένθερμες οπαδοί του στο red carpet οι Αν Χάθαγουέι, Γκουίνεθ Πάλτροου. Mεταξύ άλλων, έντυσε νύφες τις Τζένιφερ Λόπεζ και Μαρί Σαντάλ.

Λιζ Τέιλορ και Valentino στη Ρώμη το 1991 Mε τις αγαπημένες του μούσες Γκουίνεθ Πάλτροου και Αν Χάθαγουέι H Τζούλια Ρόμπερτς με το αξέχαστο vintage Valentino το 2001 Η Τζένιφερ Λόπεζ με Valentino «χιτώνα» στα nineties H Κέιτ Μπλάνσετ παρέλαβε Οσκαρ με κίτρινο φόρεμα Valentino 2005

To Velentino νυφικό της Μαρί Σαντάλ (1995) συγκαταλέγεται στα κορυφαία στην ιστορία της μόδας κατά το Harper’s Bazaar. Eίχε κοστίσει 150.000 λίρες