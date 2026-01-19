Tζιν παντελόνια: Επίμονη πολυφωνία, με προβάδισμα στη λιτότητα των cigarette/ straight

Η επόμενη μέρα στην αγορά του denim, ψωνίστε σοφά και στις τωρινές εκπτώσεις
Τι λένε οι style experts στο φινάλε της χειμερινής σαιζόν;
Τα μηνύματα για την ανανεωμένη γκαρνταρόμπα της άνοιξης ξεκινούν παραδοσιακά από το must have τζιν παντελόνι. Τα διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι σιλουέτες που ήδη ξέρουμε παραμένουν επίκαιρες: Wide leg, baggy, boyfriend, barrel, bootcut, cropped οι κατηγορίες που θα συνεχίσουν να προτείνονται στα πολυκαταστήματα αλλά και στα streetwear και luxury labels.
Παρατηρείται όμως σε κάποια σχέδια προτεραιότητα; Κατά τη British Vogue τα straight leg, κερδίζουν την προσοχή μας. To ίσιο μπατζάκι σε στατικό σχήμα (στενό αλλά όχι κολλητό) έχει την πρωτοκαθεδρία. Αλλωστε, οι πιο πολυσυζητημένοι οίκοι λόγω αλλαγής καλλιτεχνικής διεύθυνσης όπως Chanel, Dior και Balenciaga, εστιάζουν στην καθαρότητα της γραμμής cigarette.
Balenciaga-Spring Summer 2026
Chanel Spring Summer 2026
Dior Spring Summer 2026
Dior Spring Summer 2026
Khaite Spring Summer 2026
Tαυτόχρονα, υπάρχει φρέσκο ενδιαφέρον για τη λογική των jeans comfort/fluid δηλαδή εκείνων που «πέφτουν» πολύ χαλαρά και μαλακά στο σώμα, αλλά και στους γήινους τόνους με έμφαση σε λαδί και μπεζ, σύμφωνα με το περιοδικό Elle. Το θετικό είναι πως όλη αυτή η πολυφωνία επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να διαλέξει αυτό που της αρέσει και της ταιριάζει. Οι ειδικοί διαπιστώνουν «plenty of styling possibilities»…
H τάση της ρευστότητας στις ανοιξιάτικες πασαρέλες
H&M, Slim Straight High Ankle Jeans
Levis, 501® 90's Jeans και Ζara, Bootcut High-Waist Jeans
Eντονο barrel σε σκούρο μπλε στην κολοκαίνουρια collection των Zara
Πολύ φαρδύ barrel σε πολύ πρόσφατη βόλτα της Τζένιφερ Λόπεζ
Το οικονομικό τζιν της Gap σε barrel σιλουέτα, επιλιλέγει η Γκουίνεθ Πάλτροου
Street style σε λαδί
Τέλος επισημαίνουμε πως μαζί με τα παντελόνια κερδίζουν εντυπώσεις και οι πολύ φαρδιές τζιν βερμούδες αλλά και οι μίνι τζιν φουστίτσες των nieneties.
Mε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες αυτές τις μέρες στις εκπτώσεις ή να δοκιμάσετε κάτι καινούριο από τις νέες αφίξεις στην αγορά.
Βερμούδες Balengiaga
Mini skirt Dior
Cropped baggy με ετικέτα Celine
