Tζιν παντελόνια: Επίμονη πολυφωνία, με προβάδισμα στη λιτότητα των cigarette/ straight

Τι λένε οι style experts στο φινάλε της χειμερινής σαιζόν;

Τα μηνύματα για την ανανεωμένη γκαρνταρόμπα της άνοιξης ξεκινούν παραδοσιακά από το must have τζιν παντελόνι. Τα διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι σιλουέτες που ήδη ξέρουμε παραμένουν επίκαιρες: Wide leg, baggy, boyfriend, barrel, bootcut, cropped οι κατηγορίες που θα συνεχίσουν να προτείνονται στα πολυκαταστήματα αλλά και στα streetwear και luxury labels.

Παρατηρείται όμως σε κάποια σχέδια προτεραιότητα; Κατά τη British Vogue τα straight leg, κερδίζουν την προσοχή μας. To ίσιο μπατζάκι σε στατικό σχήμα (στενό αλλά όχι κολλητό) έχει την πρωτοκαθεδρία. Αλλωστε, οι πιο πολυσυζητημένοι οίκοι λόγω αλλαγής καλλιτεχνικής διεύθυνσης όπως Chanel, Dior και Balenciaga, εστιάζουν στην καθαρότητα της γραμμής cigarette.