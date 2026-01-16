Η εαρινή καμπάνια της Bottega Veneta υποκλίνεται στην κουλτούρα της Βενετίας

«Αποκαλύφθηκε» η πρώτη καμπάνια της Bottega Veneta με τη σφραγίδα της Louise Trotter.

Η Βρετανίδα creative director προβάλει μια από τις κορυφαίες και πιο πολυσυζητημένες συλλογές της σαιζόν άνοιξη- καλοκαίρι 2026, με σκηνικό τη Βενετία.

Η συναρπαστική πόλη των Δόγηδων ξεδιπλώνεται σε γραφικές γωνιές και λεπτομέρειες κτιρίων που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική της φυσιογνωμία. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του υπερπολυτελούς label εμφανίζονται ως έργα τέχνης που κατέχουν δικαιωματικά θέση σε αυτόν τον αρτίστικο προορισμό.

Το ανανεωμένο style απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες υπογραμμίζοντας τις ιταλικές ρίζες του brand. Πρωταγωνιστούν οι Liya Kebede, Libby Bennett και Anine Van Velzen με φωτογράφο τον Juergen Teller. Περιηγούμαστε από το Giardini Napoleonici και το Lido, μέχρι τα Palazzo Rocca Contarini Corfù και Palazzo Contarini Polignac, αλλά και στο Conservatorio di Musica Benedetto Marcello. Η κουλτούρα σμίγει με τη μόδα καθώς οι υφές και οι γραμμές των ρούχων μπαίνουν δίπλα στο νερό, τα λουλούδια, τα βελούδινα καθίσματα θεάτρου, τους πέτρινους τοίχους, τις ζωγραφιστές τοιχογραφίες, τα ρετρό έπιπλα.