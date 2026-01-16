Η εαρινή καμπάνια της Bottega Veneta υποκλίνεται στην κουλτούρα της Βενετίας

Η πληθωρικότητα από tinsel και φτερά και η αφαίρεση του διάσημου δέρματος intrecciato πάνε μαζί
«Αποκαλύφθηκε» η πρώτη καμπάνια της Bottega Veneta με τη σφραγίδα της Louise Trotter.
Η Βρετανίδα creative director προβάλει μια από τις κορυφαίες και πιο πολυσυζητημένες συλλογές της σαιζόν άνοιξη- καλοκαίρι 2026, με σκηνικό τη Βενετία.
Η συναρπαστική πόλη των Δόγηδων ξεδιπλώνεται σε γραφικές γωνιές και λεπτομέρειες κτιρίων που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική της φυσιογνωμία. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του υπερπολυτελούς label εμφανίζονται ως έργα τέχνης που κατέχουν δικαιωματικά θέση σε αυτόν τον αρτίστικο προορισμό.
Το ανανεωμένο style απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες υπογραμμίζοντας τις ιταλικές ρίζες του brand. Πρωταγωνιστούν οι Liya Kebede, Libby Bennett και Anine Van Velzen με φωτογράφο τον Juergen Teller. Περιηγούμαστε από το Giardini Napoleonici και το Lido, μέχρι τα Palazzo Rocca Contarini Corfù και Palazzo Contarini Polignac, αλλά και στο Conservatorio di Musica Benedetto Marcello. Η κουλτούρα σμίγει με τη μόδα καθώς οι υφές και οι γραμμές των ρούχων μπαίνουν δίπλα στο νερό, τα λουλούδια, τα βελούδινα καθίσματα θεάτρου, τους πέτρινους τοίχους, τις ζωγραφιστές τοιχογραφίες, τα ρετρό έπιπλα.
Εν όψει άνοιξης, η Bottega Veneta εστιάζει στην τρισδιάστατη κίνηση μέσα από τα πρωτοποριακά κρόσσια του λαμπερού tinsel. Πρόκειται για μια νέα πρόταση που μπαίνει δίπλα στα παραδοσιακά φτερά και στο περίφημο πλεκτό δέρμα intreccciato. Λιτά πλεκτά και υψηλό tailoring συνδυάζονται με αυτό το αστραφτερό εφέ τριχωτής γιρλάντας που έγινε σήμα κατατεθέν σε πανοφόρια, φούστες και όχι μόνο. Tα new vintage γυαλιά, τα άβαφα πρόσωπα, τα εκκεντρικά σχήματα σε γοβάκια και σαμπό, το γκρι σουέντ, τα ανδρόγυνα πουκάμισα κυριαρχούν επίσης στα looks.
Θυμίζουμε πως ο οίκος ιδρύθηκε το 1966 στη Βιτσέντσα από τους Michele Taddei και Renzo Zengiaro με ειδίκευση στα δερμάτινα είδη. Το 1980 η Λορίν Χάτον φόρεσε ένα τσαντάκι Bottega Veneta στο θρυλικό φιλμ «American Gigolo» μεταφέροντας την αίγλη του ιταλικού χειροποίητου στο Χόλιγουντ. Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μόδας με σημαίες την χειροτεχνία και την αφαίρεση, ενώ ειδικά οι τσάντες γίνονται ανάρπαστες.
Φέτος γιορτάζεται μάλιστα η επέτειος 60 χρόνων με αγαπημένους τόνους το φλογερό κόκκινο, το απέριττο λευκό, τα σοφιστικέ σταχτί και καφέ με πινελιές ασημί, φούξια πράσινου, μπλε, μπορντό. Πάρτε ιδέες.
Bottega Veneta show, Spring Summer 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr