Βραβεία Ηθοποιών: Δαντελένια τελειότητα η Γκουίνεθ, τούλινη «ουρά» η (κυριολεκτικά αποστεωμένη) Ντέμι

Το red carpet της πολυαναμενόμενης απονομής που θεωρείται προάγγελος των Oscars
Θεαματικό το red carpet των Βραβείων Ηθοποιών η αλλιώς SAG Awards, στο Λος Άντζελες το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Με dress code εμπνευσμένο από το αλλοτινό Xόλιγουντ , υπήρχε πραγματικό glamour με στοιχεία υψηλής ραπτικής πως γάντια όπερας, φτερά, τούλι και puffy- ballon στοιχεία. Eπιπλέον η νέα καλλιτεχνική διεύθυνση στον Balenciaga και τα πρώτα εαρινά παστέλ έκαναν αισθητή την παρουσία τους.
Η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου παραμέρισε το μινιμαλισμό για μια ρομαντική, μαύρη δαντέλα που εφάρμοζε τέλεια στη σιλουέτα της. Η τελειότητα του look της σχολιάστηκε πολύ στα διεθνή media- και δικαίως. Η 63χρονη Ντέμι Μουρ επέλεξε μια απίθανη δημιουργία Schiaparelli με φουσκωτή «ουρά» από τούλι με βούλες (αν και ανησυχητικά αποστεωμένη), ενώ η super sexy Ιρίνα Σάικ ενσάρκωσε μια νέα εκδοχή της Τζέσικα Ράμπιτ.
Γκουίνεθ Πάλτροου με Givenchy
Ντέμι Μουρ με Schiaparelli
Η Ιρίνα Σάικ έμοιαζε με Τζέσικα Ράμπιτ
Στο βάθρο πάντως η ταινία Sinners κυριάρχησε, αποσπώντας το βραβείο καλύτερου Καστ, ενώ πρωταγωνιστής της Μάικλ Μπ.Τζόρνταν τιμήθηκε για τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Η Τζέσι Μπάκλεϊ πέτυχε πρωτιά στις γυναικείες ερμηνείες όπως αναμενόταν. Σον Πεν και Έιμι Μάντιγκαν επικράτησαν στους δεύτερους ρόλους.
Η τηλεοπτική σειρά The Pitt κέρδισε στη δραματική κατηγορία παραγωγών, το The Studio κυριάρχησε στην κωμωδία και δόθηκε τιμητική αναδρομική διάκριση στον Χάρισον Φορντ σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
Δείτε και άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν.
Tζέσι Μπάκλει με Balenciaga
Ντοβ Κάμερον με Monique Lhuillier
Mισέλ Ράντολφ με Balenciaga
Σάρα Πίτζεον με Balenciaga
Mισέλ Γουίλιαμς με Prada
Tεγιάνα Τέιλορ με φόρεμα Τhom Browne και κοσμήματα Tiffany & Co
Γιεριν Χα με Balenciaga
Κέιτ Χάντσον με Valentino
Ρόουζ Μπερν με Chanel
Tζένα Ορτέγκα με Dior
Μια Γκοθ με Dior
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr