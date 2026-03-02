Βραβεία Ηθοποιών: Δαντελένια τελειότητα η Γκουίνεθ, τούλινη «ουρά» η (κυριολεκτικά αποστεωμένη) Ντέμι

Θεαματικό το red carpet των Βραβείων Ηθοποιών η αλλιώς SAG Awards, στο Λος Άντζελες το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Με dress code εμπνευσμένο από το αλλοτινό Xόλιγουντ , υπήρχε πραγματικό glamour με στοιχεία υψηλής ραπτικής πως γάντια όπερας, φτερά, τούλι και puffy- ballon στοιχεία. Eπιπλέον η νέα καλλιτεχνική διεύθυνση στον Balenciaga και τα πρώτα εαρινά παστέλ έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου παραμέρισε το μινιμαλισμό για μια ρομαντική, μαύρη δαντέλα που εφάρμοζε τέλεια στη σιλουέτα της. Η τελειότητα του look της σχολιάστηκε πολύ στα διεθνή media- και δικαίως. Η 63χρονη Ντέμι Μουρ επέλεξε μια απίθανη δημιουργία Schiaparelli με φουσκωτή «ουρά» από τούλι με βούλες (αν και ανησυχητικά αποστεωμένη), ενώ η super sexy Ιρίνα Σάικ ενσάρκωσε μια νέα εκδοχή της Τζέσικα Ράμπιτ.