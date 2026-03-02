Back to Top
Βραβεία Ηθοποιών: Δαντελένια τελειότητα η Γκουίνεθ, τούλινη «ουρά» η (κυριολεκτικά αποστεωμένη) Ντέμι

Το red carpet της πολυαναμενόμενης απονομής που θεωρείται προάγγελος των Oscars

Θεαματικό το red carpet των Βραβείων Ηθοποιών η αλλιώς SAG Awards, στο Λος Άντζελες το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Με dress code εμπνευσμένο από το αλλοτινό Xόλιγουντ , υπήρχε πραγματικό glamour με στοιχεία υψηλής ραπτικής πως γάντια όπερας, φτερά, τούλι και puffy- ballon στοιχεία. Eπιπλέον η νέα καλλιτεχνική  διεύθυνση στον Balenciaga και τα πρώτα εαρινά παστέλ έκαναν αισθητή την παρουσία τους. 

Η 53χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου παραμέρισε το μινιμαλισμό για μια ρομαντική, μαύρη δαντέλα που εφάρμοζε τέλεια στη σιλουέτα της. Η τελειότητα του look της σχολιάστηκε πολύ στα διεθνή media- και δικαίως. Η 63χρονη Ντέμι Μουρ επέλεξε μια απίθανη δημιουργία Schiaparelli με φουσκωτή «ουρά» από τούλι με βούλες (αν και ανησυχητικά αποστεωμένη), ενώ η super sexy  Ιρίνα Σάικ ενσάρκωσε μια νέα εκδοχή της Τζέσικα Ράμπιτ.

Γκουίνεθ Πάλτροου με Givenchy

Γκουίνεθ Πάλτροου με Givenchy

Ντέμι Μουρ με Schiaparelli

Ντέμι Μουρ με Schiaparelli

Η Ιρίνα Σάικ έμοιαζε με Τζέσικα Ράμπιτ

Η Ιρίνα Σάικ έμοιαζε με Τζέσικα Ράμπιτ

Στο βάθρο πάντως η ταινία Sinners κυριάρχησε, αποσπώντας το βραβείο καλύτερου Καστ, ενώ πρωταγωνιστής της Μάικλ Μπ.Τζόρνταν τιμήθηκε για τον πρώτο  ανδρικό ρόλο. Η Τζέσι Μπάκλεϊ πέτυχε πρωτιά στις γυναικείες ερμηνείες όπως αναμενόταν. Σον Πεν και  Έιμι Μάντιγκαν επικράτησαν στους δεύτερους ρόλους.

 Η τηλεοπτική σειρά The Pitt κέρδισε στη  δραματική κατηγορία παραγωγών, το The Studio κυριάρχησε στην κωμωδία και δόθηκε τιμητική αναδρομική διάκριση στον Χάρισον Φορντ σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.

Δείτε και άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν.

Tζέσι Μπάκλει με Balenciaga

Tζέσι Μπάκλει με Balenciaga

Ντοβ Κάμερον με Monique Lhuillier

Ντοβ Κάμερον με Monique Lhuillier

Mισέλ Ράντολφ με Balenciaga

Mισέλ Ράντολφ με Balenciaga

Σάρα Πίτζεον με Balenciaga

Σάρα Πίτζεον με Balenciaga

Mισέλ Γουίλιαμς με Prada

Mισέλ Γουίλιαμς με Prada

Tεγιάνα Τέιλορ με φόρεμα Τhom Browne και...

Tεγιάνα Τέιλορ με φόρεμα Τhom Browne και κοσμήματα Tiffany & Co

Γιεριν Χα με Balenciaga

Γιεριν Χα με Balenciaga

Κέιτ Χάντσον με Valentino

Κέιτ Χάντσον με Valentino

Ρόουζ Μπερν με Chanel

Ρόουζ Μπερν με Chanel

Tζένα Ορτέγκα με Dior

Tζένα Ορτέγκα με Dior

Μια Γκοθ με Dior

Μια Γκοθ με Dior

