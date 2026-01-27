Παρίσι: H ασύλληπτη couture Schiaparelli και η άφιξη της… βασίλισσας Τεγιάνα Τέιλορ

Τα κοσμήματα της ανερχόμενης star ήταν εμπνευσμένα από την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου
Μόλις προτάθηκε για Οσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου και έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Παρίσι.
Η 35χρονη super sexy ηθοποιός της ταινίας «One Battle After Another», που είναι επίσης χορογράφος και τραγουδοποιός, Τεγιάνα Τέιλορ, έκανε αίσθηση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής.
Καλεσμένη στη front row του οίκου Schiaparelli, τρέλανε τα φλας με διάφανη δαντελένια δημιουργία και extravagant κοσμήματα. Φορούσε συγκεκριμένα μεγάλο στέμμα, σκουλαρίκια και καρφίτσα-περιδέραιο γεμάτα αστραφτερά πετράδια και πέρλες, που εμπνεύστηκε ο creative dierector Daniel Rosseberry από τους θησαυρούς που κλάπηκαν πρόσφατα από το Λούβρο! Η Τεγιάνα περπάτησε σαν γεννημένη ντίβα έστω κι αν το nude look της αποκάλυπτε ευθαρσώς όλο της το κορμί.
Στην είσοδο την είδαμε με μαύρο σμόκιν παλτό, το οποίο έβγαλε την ώρα της επίδειξης. Μαύρες πανύψηλες πλατφόρμες και έντονο μακιγιάζ (smoky eyes, extra glam eyeliner, pink glossy lipstick) ολοκλήρωσαν την εικόνα της. Ολο το διαδίκτυο αναστατώθηκε από την ταχύτατα ανερχόμενη star, έστω κι αν στο show παράστησαν μεταξύ άλλων το ζεύγος Μπέζος, η Ντέμι Μουρ, η Κάρλα Μπρούνι, η Σοφί Μαρσό, ο Βενσάν Κασέλ, η Τζόντι Τέρνετ Σμιθ, η Αννα Γουίντουρ, ο Λόου Ρόουτς κ.α.
Πάντως, αυτή τη φορά δεν μιλάμε για ρούχα, αλλά για υπερβατικά «ποιήματα». Φτερά, κρινολίνα, κεντήματα, κρόσσια και παραμυθένιες σιλουέτες συνέθεσαν μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της παγκόσμιας μόδας.
Το Schiaparelli Haute Couture Spring/Summer 2026 show της περασμένης Δευτέρας θεωρήθηκε ανεπανάληπτο. Οσοι αγαπούν τα ρούχα, αναπόλησαν τις ένδοξες μέρες του αξέχαστου Alexander Mc Queen... Δείτε γιατί στις φωτογραφίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr