Παρίσι: H ασύλληπτη couture Schiaparelli και η άφιξη της… βασίλισσας Τεγιάνα Τέιλορ

Μόλις προτάθηκε για Οσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου και έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Παρίσι.

Η 35χρονη super sexy ηθοποιός της ταινίας «One Battle After Another», που είναι επίσης χορογράφος και τραγουδοποιός, Τεγιάνα Τέιλορ, έκανε αίσθηση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής.

Καλεσμένη στη front row του οίκου Schiaparelli, τρέλανε τα φλας με διάφανη δαντελένια δημιουργία και extravagant κοσμήματα. Φορούσε συγκεκριμένα μεγάλο στέμμα, σκουλαρίκια και καρφίτσα-περιδέραιο γεμάτα αστραφτερά πετράδια και πέρλες, που εμπνεύστηκε ο creative dierector Daniel Rosseberry από τους θησαυρούς που κλάπηκαν πρόσφατα από το Λούβρο! Η Τεγιάνα περπάτησε σαν γεννημένη ντίβα έστω κι αν το nude look της αποκάλυπτε ευθαρσώς όλο της το κορμί.