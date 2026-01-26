Spring trends 2026: Balloon, 3D, κόκκινο και ροζ κερδίζουν την πρωτοκαθεδρία

Οι κορυφαίες τάσεις στο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό ντύσιμο της νέας χρονιάς
Οι χειμερινές εκπτώσεις εξελίσσονται, αλλά εμείς ήδη ξέρουμε τη μόδα της επόμενης μέρας.
Ποιες θα είναι οι shopping προτεραιότητες μετά το Πατρινό Καρναβάλι και τις πρώτες εαρινές λιακάδες;
Τις εντυπώσεις στις διασημότερες και πιο επιδραστικές πασαρέλες του πλανήτη έχουν κλέψει συγκεκριμένα στοιχεία.
Θα λέγαμε πως οι φούστες γίνονται αναμφίβολα πρωταγωνίστριες. Προσφέρουν «θέαμα» με bubble- balloon πατρόν, τρισδιάστατο στολισμό, πιέτες, πτυχές, ασυμμετρίες και baby doll style. Τα αυστηρά πατρόν που εφαρμόζουν στο σώμα μπαίνουν στο περιθώριο. Το εφέ σε κρόσσια και φτερά δεν αποτελεί την εκκεντρική εξαίρεση, αλλά το καθεστώς στο πάνω και το κάτω μέρος του σώματος.
Κυρίαρχα χρώματα το φλογερό κόκκινο (σε τεράστια γκάμα looks), το σικάτο ροζ αλλά και οι λαμπερές μονοχρωμίες κίτρινου και πράσινου. Το μπλε εμφανίζεται σε πολλούς τόνους- σιέλ, μπλε ηλεκτρίκ, τιρκουάζ κλπ. Ρομαντικά ανθάκια και βικτωριανές πινελιές όπως οι φιόγκοι και τα φρου- φρου στο λαιμό αυξάνουν την δημοτικότητά τους.
Balenciaga
Chanel
Chanel
Bottega Veneta
Stella Mc Cartney
Stella Mc Cartney
Simone Rocha
Simone Rocha
Giambattista Valli
Balenciaga
Balenciaga
Stella Mc Cartney
Louis Vuitton
Louis Vuitton
Bottega Veneta
Bottega Veneta
Chanel
Rabanne
Erdem
Giambattista Valli
Dior
Dior
Valentino
Chloe
Fendi
Ταυτόχρονα, διατηρείται η εμμονή με το μαύρο και το καφέ δέρμα, το lingerie, τις διαφάνειες, τα πουκάμισα, τα sporty polo tops και jackets και βέβαια τις καμπαρντίνες. Αγαπημένα neutrals δεν είναι πια μόνο τα γήινα χρώματα, αλλά το λεγόμενο cloud dancer (δηλαδή το «σπαστό» λευκό- color of the year) και κυρίως το σοφιστικέ γκρί. Δείτε φωτογραφίες.
Prada
Prada
Fendi
Tods
Rabanne
Saint Laurent
Stella Mc Cartney
Givenchy
Prada
Stella Mc Cartney
Attico
Attico
