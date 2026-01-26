Spring trends 2026: Balloon, 3D, κόκκινο και ροζ κερδίζουν την πρωτοκαθεδρία

Οι χειμερινές εκπτώσεις εξελίσσονται, αλλά εμείς ήδη ξέρουμε τη μόδα της επόμενης μέρας.

Ποιες θα είναι οι shopping προτεραιότητες μετά το Πατρινό Καρναβάλι και τις πρώτες εαρινές λιακάδες;

Τις εντυπώσεις στις διασημότερες και πιο επιδραστικές πασαρέλες του πλανήτη έχουν κλέψει συγκεκριμένα στοιχεία.

Θα λέγαμε πως οι φούστες γίνονται αναμφίβολα πρωταγωνίστριες. Προσφέρουν «θέαμα» με bubble- balloon πατρόν, τρισδιάστατο στολισμό, πιέτες, πτυχές, ασυμμετρίες και baby doll style. Τα αυστηρά πατρόν που εφαρμόζουν στο σώμα μπαίνουν στο περιθώριο. Το εφέ σε κρόσσια και φτερά δεν αποτελεί την εκκεντρική εξαίρεση, αλλά το καθεστώς στο πάνω και το κάτω μέρος του σώματος.

Κυρίαρχα χρώματα το φλογερό κόκκινο (σε τεράστια γκάμα looks), το σικάτο ροζ αλλά και οι λαμπερές μονοχρωμίες κίτρινου και πράσινου. Το μπλε εμφανίζεται σε πολλούς τόνους- σιέλ, μπλε ηλεκτρίκ, τιρκουάζ κλπ. Ρομαντικά ανθάκια και βικτωριανές πινελιές όπως οι φιόγκοι και τα φρου- φρου στο λαιμό αυξάνουν την δημοτικότητά τους.