Spring trends 2026: Balloon, 3D, κόκκινο και ροζ κερδίζουν την πρωτοκαθεδρία

Μπακοπούλου Άντυ
Οι κορυφαίες τάσεις στο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό ντύσιμο της νέας χρονιάς

Οι χειμερινές εκπτώσεις εξελίσσονται, αλλά εμείς ήδη ξέρουμε τη μόδα της επόμενης μέρας.

Ποιες θα είναι οι shopping προτεραιότητες μετά το Πατρινό Καρναβάλι και τις πρώτες εαρινές λιακάδες;

Τις εντυπώσεις στις διασημότερες και πιο επιδραστικές πασαρέλες του πλανήτη έχουν κλέψει συγκεκριμένα στοιχεία.

Θα λέγαμε πως οι φούστες γίνονται αναμφίβολα πρωταγωνίστριες. Προσφέρουν «θέαμα» με bubble- balloon πατρόν, τρισδιάστατο στολισμό, πιέτες, πτυχές, ασυμμετρίες και baby doll style. Τα αυστηρά πατρόν που εφαρμόζουν στο σώμα μπαίνουν στο περιθώριο. Το εφέ σε κρόσσια και φτερά δεν αποτελεί την εκκεντρική εξαίρεση, αλλά το καθεστώς στο πάνω και το κάτω μέρος του σώματος.

Κυρίαρχα χρώματα το φλογερό κόκκινο (σε τεράστια γκάμα looks), το σικάτο ροζ αλλά και οι λαμπερές μονοχρωμίες κίτρινου και πράσινου. Το μπλε εμφανίζεται σε πολλούς τόνους- σιέλ, μπλε ηλεκτρίκ, τιρκουάζ κλπ. Ρομαντικά ανθάκια και βικτωριανές πινελιές όπως οι φιόγκοι και τα φρου- φρου στο λαιμό αυξάνουν την δημοτικότητά τους.

Balenciaga

Balenciaga

Chanel

Chanel

Chanel

Chanel

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Simone Rocha

Simone Rocha

Simone Rocha

Simone Rocha

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Chanel

Chanel

Rabanne

Rabanne

Erdem

Erdem

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Dior

Dior

Dior

Dior

Valentino

Valentino

Chloe

Chloe

Fendi

Fendi

Ταυτόχρονα, διατηρείται η εμμονή με το μαύρο και το καφέ δέρμα, το lingerie, τις διαφάνειες, τα πουκάμισα, τα sporty polo tops και jackets και βέβαια τις καμπαρντίνες. Αγαπημένα neutrals δεν είναι πια μόνο τα γήινα χρώματα, αλλά το λεγόμενο cloud dancer (δηλαδή το «σπαστό» λευκό- color of the year) και κυρίως το σοφιστικέ γκρί. Δείτε φωτογραφίες.

 

Prada

Prada

Prada

Prada

Fendi

Fendi

Tods

Tods

Rabanne

Rabanne

Saint Laurent

Saint Laurent

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Givenchy

Givenchy

Prada

Prada

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Attico

Attico

Attico

Attico

