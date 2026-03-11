NikeSKIMS, Spring 2026: H Kιμ κάνει γυμναστική με χτένισμα Δημήτρη Γιαννέτου

Ο Ελληνας celebrity hairstylist δημιούργησε φυσικά μαλλιά με layers και κίνηση, το style που της ταιριάζει περισσότερο
Ακόμα μια φορά, η πασίγνωστη Κιμ Καρντάσιαν, εμπιστεύεται για το beauty look της τον Δημήτρη Γιαννέτο.
Ο Ελληνας hairstylist που έχει «τρελάνει» το Χόλιγουντ με πιο πιστές πελάτισσες τις Αμάλ Κλούνει και Ντέμι Μουρ, συνεργάζεται όλο και συχνότερα με την πάμπλουτη reality queen και μοναδικά επιδραστική businesswoman. Ανέλαβε λοιπόν και το χτένισμά της στην καινούρια εαρινή καμπάνια NikeSKIMS.
Η σύμπραξη των shapewear ειδών του label της Κιμ με τον αθλητικό κολοσσό «σκίζει» εμπορικά παγκοσμίως.
Οι νέες προτάσεις» βασίζονται σε ένα καινοτόμο «system of dress» ώστε όλα τα κομμάτια να συνδυάζονται μεταξύ τους για κάθε είδος άσκησης. Αναφερόμαστε σε bodysuits με φερμουάρ, αθλητικά σουτιέν, σορτς, leggings κ.α. με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το εκρού.
Εννοείται πως η 45χρονη Καλιφορνέζα τα αναδεικνύει όλα «κολλημένα» στις διάσημες καμπύλες της. Ειδικά η λεπτή της μέση των 60 εκατοστών, προκάλεσε χιλιάδες σχόλια από τους followers της. Κάποιοι χρήστες αναφέρθηκαν στο σξληρό waist training που ακολουθεί και σχολίασαν την εξαιρετική της φόρμα. Πάντως, η εταιρεία της από την ίδρυσή της βασίστηκε στο μήνυμα αποδοχής κάθε σιλουέτας…
Η συγκεκριμένη σειρά «βγαίνει» διεθνώς on line στις 12/3.
Ο Δημήτρης Γιαννέτος πάντως χτένισε την Κιμ βασισμένος στη φυσικότητα των «φιλαριστών» μαύρων της μαλλιών, επιτυγχάνοντας ανάλαφρη κίνηση. Όπως εξήγησε στη σχετική του ανάρτηση στο Instagram, πρόκειται για κούρεμα- χτένισμα σε «long layers με εικόνα ατημέλητη και άναρχο σβήσιμο». Και αυτό είναι το style που της πηγαίνει κατά την άποψή μας περισσότερο από όλα.
«Αυτή η συλλογή σχεδιάστηκε για να σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Η αυτοπεποίθηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προπόνησή. Οταν νιώθετε όμορφα με αυτά που φοράτε, αλλάζει ο τρόπος που εμφανίζεστε στο γυμναστήριο» δήλωσε εκείνη για την καμπάνια.
