NikeSKIMS, Spring 2026: H Kιμ κάνει γυμναστική με χτένισμα Δημήτρη Γιαννέτου

Ακόμα μια φορά, η πασίγνωστη Κιμ Καρντάσιαν, εμπιστεύεται για το beauty look της τον Δημήτρη Γιαννέτο.

Ο Ελληνας hairstylist που έχει «τρελάνει» το Χόλιγουντ με πιο πιστές πελάτισσες τις Αμάλ Κλούνει και Ντέμι Μουρ, συνεργάζεται όλο και συχνότερα με την πάμπλουτη reality queen και μοναδικά επιδραστική businesswoman. Ανέλαβε λοιπόν και το χτένισμά της στην καινούρια εαρινή καμπάνια NikeSKIMS.

Η σύμπραξη των shapewear ειδών του label της Κιμ με τον αθλητικό κολοσσό «σκίζει» εμπορικά παγκοσμίως.

Οι νέες προτάσεις» βασίζονται σε ένα καινοτόμο «system of dress» ώστε όλα τα κομμάτια να συνδυάζονται μεταξύ τους για κάθε είδος άσκησης. Αναφερόμαστε σε bodysuits με φερμουάρ, αθλητικά σουτιέν, σορτς, leggings κ.α. με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το εκρού.