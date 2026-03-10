Μάργκο Ρόμπι: Ξένισε το υπερβολικά απλό look της στο Chanel show

Με φανέλα, τζιν και bob haircut, σχολιάστηκε ως παράταιρη με την τωρινή αισθητική του οίκου

Θεωρείται από τις ωραιότερες και πιο περιζήτητες stars του Χόλιγουντ σήμερα. Η 35χρονη Αυστραλή Μάργκο Ρόμπι απογοήτευσε όμως με την ανανεωμένη εικόνα της στο Chanel show στο Παρίσι. Εδωσε το παρών το βράδυ της Δευτέρας στο Grand Palais ως ambassador, με πολύ απλό (και άτονο) look, δηλαδή ημιδιάφανο nude φανελάκι και τζιν παντελόνι. Εχει κουρευτεί σε μεσαίο μήκος, δηλαδή σε bob style με αφέλειες (bangs). Το μακιγιάζ της ήταν πολύ διακριτικό και κρατούσε την τσάντα Chanel 25 σε χακί σουέντ.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο λένε πως δεν θυμίζει σε τίποτα Chanel icon. Ως μούσα του γαλλικού brand δεν φόρεσε κανένα από τα εντυπωσιακά outfit της τελευταίας περιόδου με την υπογραφή Mathieu Blazy. Εμοιαζε λες και εκπροσωπούσε front row κάποιον άλλο, αφαιρετικό οίκο… Επίσης γράφτηκε (Daily Mail) πως έδειχνε αδυνατισμένη, άβαφη και χλωμή. Μόνο στην Page six χαρακτηρίστηκε «διαφορετική και απίστευτα chic». Σίγουρα πάντως η καλλονή ηθοποιός και παραγωγός ήθελε να αφήσει πίσω της το red carpet βεστιάριο που είχε υιοθετήσει για τα «Αμεμοδαρμένα Υψη». Μετά από τόσες vintage πινελιές πάνω της αποζητούσε προφανώς να φαίνεται πιο λιτή, φυσική και φρέσκια.