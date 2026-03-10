«Συναισθηματική Αξία» στη Veso- σπεύστε, διεκδικεί 9 Οσκαρ αυτή την Κυριακή

Ένα σινεφίλ δράμα χαρακτήρων από τη Νορβηγία, για τη δύναμη της οικογένειας και της τέχνης, με εξαιρετικές κριτικές
Ευτυχώς γιατί το περιμέναμε, ανυπομονώντας! Από αυτή την Πέμπτη 12/3 και για μια εβδομάδα, σταθμεύει στα Options Cinemas της Veso Mare το συγκινητικό Νορβηγικό φιλμ «Συναισθηματική Αξία».
Πρόκειται για μια οικογενειακή «ανατομία» με εξαιρετικές κριτικές. Κεντρικές ηρωίδες δυο αδελφές που ξανασμίγουν με τον αποξενωμένο πατέρα τους. Σε αυτούς τους ρόλους είναι απολαυστικοί η ταχύτατα ανερχόμενη Ρενάτε Ρέινσβε, η καθιερωμένη Ελ Φάνινγκ και ο βετεράνος Στέλαν Σκάρσγκαρντ.
Σενάριο και σκηνοθεσία Γιαχίμ Τρίερ. Αν σας αρέσουν οι πιο σινεφίλ προτάσεις, σπεύστε- άλλωστε «παίζει» και στα Οσκαρ!
Η συμφιλίωση της φαμίλιας εμφανίζεται ως αναγκαιότητα μετά την απώλεια της μητέρας. Εδώ οι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες σκιαγραφούνται με βάθος, επηρεάζοντας καθοριστικά τους ανθρώπινους δεσμούς. Θίγονται επικοινωνιακά και υπαρξιακά ζητήματα ενώ η τέχνη παρουσιάζεται ως εργαλείο συμφιλίωσης και παρηγοριάς.
Οι κριτικοί μιλούν για σαφείς επιρροές από Ιψεν και Μπέργκμαν. Η ταινία κατέκτησε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο 78ο Φεστιβάλ Καννών. Στην απονομή των Οσκαρ την ερχόμενη Κυριακή διεκδικεί 9 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και Καλύτερης Ταινίας. (Προτάθηκε επίσης για α και β βραβείο γυναικείων και ανδρικών ρόλων, σκηνοθεσία, πρωτότυπο σενάριο, μοντάζ, ξενόγλωσσο φιλμ. Φαβορί κυρίως ο Σκάρσγκαρντ αλλά τεράστιος ο ανταγωνισμός στην κατηγορία του).
H Vogue έγραψε «Ένα αριστούργημα… Αυτό που πρέπει να είναι το σύγχρονο σινεμά». Κατά την Telegraph «Μια απίστευτη συνέχεια του «Χειρότερου ανθρώπου στον κόσμο». Σύμφωνα με το GQ «Αναμφίβολα μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς (2025)».
*Στη φιλμογραφία του Γιόακιμ Τρίερ συγκαταλέγονται επίσης τα «Όσλο, 31 Αυγούστου», «Ο Ήχος της Σιωπής», «Θέλμα», «Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο».
