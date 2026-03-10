«Συναισθηματική Αξία» στη Veso- σπεύστε, διεκδικεί 9 Οσκαρ αυτή την Κυριακή

Ευτυχώς γιατί το περιμέναμε, ανυπομονώντας! Από αυτή την Πέμπτη 12/3 και για μια εβδομάδα, σταθμεύει στα Options Cinemas της Veso Mare το συγκινητικό Νορβηγικό φιλμ «Συναισθηματική Αξία».

Πρόκειται για μια οικογενειακή «ανατομία» με εξαιρετικές κριτικές. Κεντρικές ηρωίδες δυο αδελφές που ξανασμίγουν με τον αποξενωμένο πατέρα τους. Σε αυτούς τους ρόλους είναι απολαυστικοί η ταχύτατα ανερχόμενη Ρενάτε Ρέινσβε, η καθιερωμένη Ελ Φάνινγκ και ο βετεράνος Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Σενάριο και σκηνοθεσία Γιαχίμ Τρίερ. Αν σας αρέσουν οι πιο σινεφίλ προτάσεις, σπεύστε- άλλωστε «παίζει» και στα Οσκαρ!