The Bold Type Hotel: Ξανανοίγει ανανεωμένος ο κήπος του για brunch και lunch

Μετά από μια σαιζόν αναμονής, ένας από τους πιο ατμoσφαιρικούς και exclusive χώρους της Πάτρας, ο κήπος του βραβευμένου The Bold Type Hotel στο εμβληματικό νεοκλασσικό, ανοίγει την Τρίτη 10 Μαρτίου, ξανά τις πύλες του για τους επισκέπτες.
Εκεί που η ιστορία της πόλης συναντά το σύγχρονο design, το κοινό καλείται να απολαύσει και να ανακαλύψει πάλι την ηρεμία και την πολυτέλεια μέσα στο πράσινο. Πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα προσφέρονται brunch και lunch.
Το premium menu συνδυάζει ολόφρεσκες πρώτες ύλες, σε φιλόξενο περιβάλλον ιδιωτικότητας μακριά από το θόρυβο και τον έντονο ρυθμό της πόλης.
Σύμφωνα με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, αυτή είναι μόνο η αρχή για την καινούρια σαιζόν. Πολύ σύντομα, ο κήπος και το roof garden θα επεκτείνουν τη λειτουργία τους τις βραδινές ώρες για ολοκληρωμένη fine dining και cocktail εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Μην ξεχνάτε πως το The Bold Type βρίσκεται μια ανάσα από Αρχαίο Ωδείο, Κάστρο, Παντάνασσα με την αντίστοιχη θέα από ψηλά....
Ωράριο (προς το παρόν) Τρίτη- Σάββατο 11 π.μ. -7μ.μ.
