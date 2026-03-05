The Bold Type Hotel: Ξανανοίγει ανανεωμένος ο κήπος του για brunch και lunch

Μετά από μια σαιζόν αναμονής, ένας από τους πιο ατμoσφαιρικούς και exclusive χώρους της Πάτρας, ο κήπος του βραβευμένου The Bold Type Hotel στο εμβληματικό νεοκλασσικό, ανοίγει την Τρίτη 10 Μαρτίου, ξανά τις πύλες του για τους επισκέπτες.

Εκεί που η ιστορία της πόλης συναντά το σύγχρονο design, το κοινό καλείται να απολαύσει και να ανακαλύψει πάλι την ηρεμία και την πολυτέλεια μέσα στο πράσινο. Πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα προσφέρονται brunch και lunch.

Το premium menu συνδυάζει ολόφρεσκες πρώτες ύλες, σε φιλόξενο περιβάλλον ιδιωτικότητας μακριά από το θόρυβο και τον έντονο ρυθμό της πόλης.