Miu Miu catwalk: Το σύνθημα «Όχι μόνο νεότητα» με icons άνω των 50

Σιγουριά και προσωπικότητα στις γυναίκες- πρότυπα, όχι μόνο νεότητα στην πασαρέλα.

H πανίσχυρη Mucia Prada στο label Miu Miu- που συγκαταλεγόταν στα τελευταία ντεφιλέ της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού- εξέφρασε ξεκάθαρα τις πεποιθήσεις της.

Η συμμετοχή διάσημων κυριών του θεάματος και του style στο show έκανε ταχύτατα το γύρω του κόσμου. Ανάμεσα στα μοντέλα περπάτησαν η 57χρονη Γκίλιαν Αντερσον, η 51χρονη Κλοέ Σεβινί και η 61χρονη Κρίστεν Μακ Μέναμι. Και οι τρεις, οι δυο ηθοποιοί και το super model με κοντά κορίστικα φορέματα, αντιπροσωπεύουν την ιδέα των ρούχων ως προέκταση της γενικότερης ανθρώπινης παρουσίας.