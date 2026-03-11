Back to Top
Miu Miu catwalk: Το σύνθημα «Όχι μόνο νεότητα» με icons άνω των 50

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Γκίλιαν Αντερσον, Κλοέ Σεβινί, Κρίστεν Μακ Μέναμι στο παριζιάνικο show του label

Σιγουριά και προσωπικότητα στις γυναίκες- πρότυπα, όχι μόνο νεότητα στην πασαρέλα.

H πανίσχυρη Mucia Prada στο label Miu Miu- που συγκαταλεγόταν στα τελευταία ντεφιλέ της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού- εξέφρασε ξεκάθαρα τις πεποιθήσεις της.

Η συμμετοχή διάσημων κυριών του θεάματος και του style στο show έκανε ταχύτατα το γύρω του κόσμου. Ανάμεσα στα μοντέλα περπάτησαν η 57χρονη Γκίλιαν Αντερσον, η 51χρονη Κλοέ Σεβινί και η  61χρονη Κρίστεν Μακ Μέναμι. Και οι τρεις, οι δυο ηθοποιοί και το super model με κοντά κορίστικα φορέματα, αντιπροσωπεύουν την ιδέα των ρούχων ως προέκταση της γενικότερης ανθρώπινης παρουσίας.

 «Η μικρότητα των ανθρώπινων σωμάτων μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου αποτελεί μια σκέψη που συχνά διαπερνά τη σύγχρονη κουλτούρα και τη μόδα» διαμήνυσε το brand στο Instagram για τη  συλλογή φθινόπωρο/ χειμώνας 2026-2027.

Sixties mini dresses, δερμάτινα πανωφόρια και παντελόνια, διάφανα τοπ με κρύσταλλα, γούνινα «τελειώματα», λιτά σακάκια με πουκάμισα συνέθεσαν ένα τοπίο αντιθέσεων. Σε αυτό είχαν περίοπτη θέση η ωριμότητα και τα διαφορετικά σώματα.  

