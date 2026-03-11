Λίλα Μπακλέση: Επίδοξη influencer στην κωμική περιπέτεια «Η Βαλίτσα», ξεκίνησαν γυρίσματα

Η Πατρινή ηθοποιός πρωταγωνιστεί πλάι στις Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Βάσω Καβαλιεράτου
Τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται στα σινεμά η πρεμιέρα του ελληνικού κωμικού φιλμ «Η Βαλίτσα». Πρόκειται για μια διασκεδαστική κωμική περιπέτεια σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο Κατερίνας Μπέη, στην οποία πρωταγωνιστεί και η «δική μας» Λίλα Μπακλέση.
Στο καστ είναι επίσης οι Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας, Αργύρης Πανταζάρας κ.α. Special guests οι Τζένη Μπότση, Βίκυ Καγιά και Φοίβος Δεληβοριάς.
Σύμφωνα με την υπόθεση, τρεις φίλες ανακαλύπτουν βαλίτσα γεμάτη χρήματα και αναρωτιούνται αν πρέπει να τα κρατήσουν ή να τα παραδώσουν στην αστυνομία.
Η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση ενσαρκώνει τη Μαρίνα, επίδοξη ηθοποιό και influencer. Κυνηγάει την επιτυχία με τη συμβολή του σκηνοθέτη συντρόφου της. Mάλιστα είναι ντυμένη πάντα με animal prints.
Όπως ανέφερε στο jenny.gr:
«Την αγαπώ πάρα πολύ την Μαρίνα, θεωρώ πως είναι πολύ αστεία και έχει φτιάξει ένα προσωπείο, για να μπορεί να ζει την καθημερινότητά της, όπως κάνουμε και οι περισσότεροι άνθρωποι, και πορεύεται με αυτό -το οποίο είναι ροζ και λεοπάρ. Η αλήθεια είναι, όμως, πως μέσα της είναι ένα παιδί που πληγώνεται και είναι εύθραυστο, όπως όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα του 2026».
Η κινηματογραφική παραγωγή είναι της Tanweer.
*Θυμίζουμε πως η Λίλα Μπακλέση είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.
Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά του ANT1 «Ταμάμ» και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της νέας γενιάς σε tv, θέατρο και σινεμά. Εκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Παράδεισος» του συμπολίτη μας Παναγιώτη Φαφούτη και το 2019 έπαιξε στο φιλμ «Ευτυχία» πλάι στην Καρυοφιλλιά Καραμπέτη. Το περασμένο καλοκαίρι περιόδευσε θεατρικά με την παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.
