Λίλα Μπακλέση: Επίδοξη influencer στην κωμική περιπέτεια «Η Βαλίτσα», ξεκίνησαν γυρίσματα

Τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται στα σινεμά η πρεμιέρα του ελληνικού κωμικού φιλμ «Η Βαλίτσα». Πρόκειται για μια διασκεδαστική κωμική περιπέτεια σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο Κατερίνας Μπέη, στην οποία πρωταγωνιστεί και η «δική μας» Λίλα Μπακλέση.

Στο καστ είναι επίσης οι Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας, Αργύρης Πανταζάρας κ.α. Special guests οι Τζένη Μπότση, Βίκυ Καγιά και Φοίβος Δεληβοριάς.

Σύμφωνα με την υπόθεση, τρεις φίλες ανακαλύπτουν βαλίτσα γεμάτη χρήματα και αναρωτιούνται αν πρέπει να τα κρατήσουν ή να τα παραδώσουν στην αστυνομία.

Η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση ενσαρκώνει τη Μαρίνα, επίδοξη ηθοποιό και influencer. Κυνηγάει την επιτυχία με τη συμβολή του σκηνοθέτη συντρόφου της. Mάλιστα είναι ντυμένη πάντα με animal prints.