Χάλκινες ανταύγειες: Ο celebrity hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε και την Πενέλοπε Κρουζ

Θέλετε να παραμείνετε καστανή αλλά να «φωτίσετε» το χτένισμά σας;

Ο Ελληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος πέτυχε το στόχο στο κεφάλι της Πενέλοπε Κρουζ. Με αφορμή το κόκκινο χαλί στο Academy Museum Gala του Λος Άντζελες, η Ισπανίδα ηθοποιός έκανε μια διακριτική αλλαγή, που επαινέθηκε πολύ στο διαδίκτυο, με αμέτρητα θετικά σχόλια.

Ο γνωστός κομμωτής, του οποίου η φήμη απογειώθηκε χάρη στις σταθερές πελάτισσες και μούσες του Αμάλ Κλούνει και Ντέμι Μουρ, ανέλαβε το hair look της σεβόμενος το μεσογειακό πρότυπο ομορφιάς.