#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Χάλκινες ανταύγειες: Ο celebrity hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε και την Πενέλοπε Κρουζ

Μπακοπούλου Άντυ
Η Ισπανίδα πρωταγωνίστρια αφέθηκε σε ελληνικά χέρια και εμφανίστηκε πολύ ανανεωμένη στο Academy Museum Gala

Θέλετε να παραμείνετε καστανή αλλά να «φωτίσετε» το χτένισμά σας;

Ο Ελληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος πέτυχε το στόχο στο κεφάλι της Πενέλοπε  Κρουζ. Με αφορμή το κόκκινο χαλί στο Academy Museum Gala του Λος Άντζελες, η Ισπανίδα ηθοποιός έκανε μια διακριτική αλλαγή, που επαινέθηκε πολύ στο διαδίκτυο, με αμέτρητα θετικά σχόλια.

Ο γνωστός κομμωτής, του οποίου η φήμη απογειώθηκε χάρη στις σταθερές πελάτισσες και μούσες του Αμάλ Κλούνει και Ντέμι Μουρ, ανέλαβε το hair look της σεβόμενος το μεσογειακό πρότυπο ομορφιάς.  

Συγκεκριμένα, της πρότεινε την απόχρωση βαφής caramel flan, σε συνδυασμό με χρυσές και χάλκινες ανταύγειες. Ετσι διατηρήθηκε η κομψότητα του καστανού τόνου αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε με λάμψη και εφέ κίνησης. Επιπλέον, τα μαλλιά της γύριζαν προς τα κάτω χαρίζοντας γλυκύτητα στα χαρακτηριστικά της και ταίριαξαν πολύ με το πολύ επίκαιρο smoky μακιγιάζ σε καφέ.

Ο Δημήτρης Γιαννέτος στο ίδιο event χτένισε και τη Ντέμι Μουρ, ενώ λίγες μέρες μετά συνόδεψε την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, όπου γιόρτασε τις νέες τηλεοπτικές της εμφανίσεις και τα 45α γενέθλιά της.  

#tags Μαλλιά Πενέλοπε Κρουζ Δημήτρης Γιαννέτος

Best View