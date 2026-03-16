Οscars 2026: Πως ντύθηκαν τα it girls στο after party του Vanity Fair;

Τα χρυσά αγαλματίδια δόθηκαν και οι stars διασκέδασαν στο ονομαστό after party του Vanity Fair. Η πλειοψηφία παραδοσιακά αλλάζει outfit μετά την απονομή των Oscars.

Εκεί κατέφθασαν και οι πλέον καλλίγραμμες εκπρόσωποι της νέας γενιάς της μόδας και του θεάματος υπογραμμίζοντας δεόντως τη σιλουέτα τους. Με την Εμιλι Ραταζκόβσκι ασυναγώνιστα sexy και το ζευγαράκι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ να ξεσηκώνει τα πιο καταιγιστικά φλας, τα στιγμιότυπα των αφίξεων είναι άφθονα.

Βέβαια τελικά η πρόσφατα διαζευγμένη Τζέσικα Αλμπα στα 44 χρόνια της ήταν εκείνη που ζάλισε το διαδικτυο ως ωραιότερη από ποτέ.