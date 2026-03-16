Οscars 2026: Πως ντύθηκαν τα it girls στο after party του Vanity Fair;

Οscars 2026: Πως ντύθηκαν τα it girls στ...
Η νέα γενιά ξεσήκωσε τα βλέμματα, αλλά τελικά προτιμάμε Εμιλι Ραταζκόβσκι και Κάιλι Τζένερ ή... Τζέσικα Αλμπα;

Τα χρυσά αγαλματίδια δόθηκαν και οι stars διασκέδασαν στο ονομαστό after party του Vanity Fair. Η πλειοψηφία παραδοσιακά αλλάζει outfit μετά την απονομή των Oscars.

Εκεί κατέφθασαν και οι πλέον καλλίγραμμες εκπρόσωποι της νέας γενιάς της μόδας και του θεάματος υπογραμμίζοντας δεόντως τη σιλουέτα τους. Με την Εμιλι Ραταζκόβσκι ασυναγώνιστα sexy και το ζευγαράκι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ να ξεσηκώνει τα πιο καταιγιστικά φλας, τα στιγμιότυπα των αφίξεων είναι άφθονα.

Βέβαια τελικά η πρόσφατα διαζευγμένη Τζέσικα Αλμπα στα 44 χρόνια της ήταν εκείνη που ζάλισε το διαδικτυο ως ωραιότερη από ποτέ. 

Κάιλι Τζένερ με custom Alexander McQueen

Κάιλι Τζένερ με custom Alexander McQueen

Η Εμιλι Ραταζκόσβι με χαλαρό βελούδο που...

Η Εμιλι Ραταζκόσβι με χαλαρό βελούδο που έμοιαζε έτοιμο να πέσει από το σώμα της

Κένταλ Τζένερ με Chanel

Κένταλ Τζένερ με Chanel

Κάια Γκέρμπερ με Givenchy

Κάια Γκέρμπερ με Givenchy

Χέιλι Μπίμπερ με custom Armani

Χέιλι Μπίμπερ με custom Armani

Ντούα Λίπα με Schiaparelli

Ντούα Λίπα με Schiaparelli

Σιμόν Ασλει με Tamara Ralph

Σιμόν Ασλει με Tamara Ralph

Σάρα Πίτζεον με custom Calvin Klein

Σάρα Πίτζεον με custom Calvin Klein

Ανια Τέιλορ Τζόι με vintage John Galliano

Ανια Τέιλορ Τζόι με vintage John Galliano

Τεγιάνα Τέιλορ με Chanel

Τεγιάνα Τέιλορ με Chanel

Μπέλα Χαντίντ με Prada

Μπέλα Χαντίντ με Prada

Ολίβια Ροντρίγκο με Saint Laurent

Ολίβια Ροντρίγκο με Saint Laurent

Τζέσικα Αλμπα με Tamara Ralph

Τζέσικα Αλμπα με Tamara Ralph

Κιμ Καρντάσιαν με Gucci

Κιμ Καρντάσιαν με Gucci

Νικόλ Κίντμαν με Chanel

Νικόλ Κίντμαν με Chanel

Σούκι Γουότερχάουζ με Tamara Ralph

Σούκι Γουότερχάουζ με Tamara Ralph

Ντέμι Μουρ με Balenciaga

Ντέμι Μουρ με Balenciaga

Ναόμι Γουότς με Balenciaga

Ναόμι Γουότς με Balenciaga

Ελ Φάνινγκ με custom Givenchy και Ντακότ...

Ελ Φάνινγκ με custom Givenchy και Ντακότα Φάνινγκ με Zuhair Murad

Ρόουζ Μπερνς με Dior και Nikos Koulis jewelry.

Ρόουζ Μπερνς με Dior και Nikos Koulis jewelry.

