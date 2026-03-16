Οscars 2026: Πως ντύθηκαν τα it girls στο after party του Vanity Fair;

Η νέα γενιά ξεσήκωσε τα βλέμματα, αλλά τελικά προτιμάμε Εμιλι Ραταζκόβσκι και Κάιλι Τζένερ ή... Τζέσικα Αλμπα;
Τα χρυσά αγαλματίδια δόθηκαν και οι stars διασκέδασαν στο ονομαστό after party του Vanity Fair. Η πλειοψηφία παραδοσιακά αλλάζει outfit μετά την απονομή των Oscars.
Εκεί κατέφθασαν και οι πλέον καλλίγραμμες εκπρόσωποι της νέας γενιάς της μόδας και του θεάματος υπογραμμίζοντας δεόντως τη σιλουέτα τους. Με την Εμιλι Ραταζκόβσκι ασυναγώνιστα sexy και το ζευγαράκι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ να ξεσηκώνει τα πιο καταιγιστικά φλας, τα στιγμιότυπα των αφίξεων είναι άφθονα.
Βέβαια τελικά η πρόσφατα διαζευγμένη Τζέσικα Αλμπα στα 44 χρόνια της ήταν εκείνη που ζάλισε το διαδικτυο ως ωραιότερη από ποτέ.
Κάιλι Τζένερ με custom Alexander McQueen
Η Εμιλι Ραταζκόσβι με χαλαρό βελούδο που έμοιαζε έτοιμο να πέσει από το σώμα της
Κένταλ Τζένερ με Chanel
Κάια Γκέρμπερ με Givenchy
Χέιλι Μπίμπερ με custom Armani
Ντούα Λίπα με Schiaparelli
Σιμόν Ασλει με Tamara Ralph
Σάρα Πίτζεον με custom Calvin Klein
Ανια Τέιλορ Τζόι με vintage John Galliano
Τεγιάνα Τέιλορ με Chanel
Μπέλα Χαντίντ με Prada
Ολίβια Ροντρίγκο με Saint Laurent
Τζέσικα Αλμπα με Tamara Ralph
Κιμ Καρντάσιαν με Gucci
Νικόλ Κίντμαν με Chanel
Σούκι Γουότερχάουζ με Tamara Ralph
Ντέμι Μουρ με Balenciaga
Ναόμι Γουότς με Balenciaga
Ελ Φάνινγκ με custom Givenchy και Ντακότα Φάνινγκ με Zuhair Murad
Ρόουζ Μπερνς με Dior και Nikos Koulis jewelry.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr