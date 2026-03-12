«Χρυσοί Σκούφοι»: Ανίκητος ο Μποτρίνι- από τα μέρη μας ξεχώρισαν Dexamenes Κουρούτας, Μεσσηνία, Ζάκυνθος

Για 14η φορά το «Etrusco» της Κέρκυρας ψηφίστηκε «πρώτο των πρώτων» παραμένοντας ασυναγώνιστο
Στο «Grand Hyatt Athens», με εντυπωσιακή προσέλευση και σημαντικές παρουσίες, απονεμήθηκαν οι «Χρυσοί Σκούφοι» 2026. 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με την κορυφαία ελληνική γαστρονομική διάκριση και γιόρτασαν τα 50 χρόνια του περιοδικού Αθηνόραμα.
Το «Etrusco» της Κέρκυρας, αναδείχθηκε για 14η διαδοχική χρονιά το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Ο ασυναγώνιστος Εκτορας Μποτρίνι παρέλαβε το έπαθλο από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια «Botrini’s Athens» και «Delta», τα οποία βαθμολογήθηκαν με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.
Η Αθήνα παρέλαβε συνολικά 17 Σκούφους, τα νησιά του Αιγαίου 14 (με πρωταθλήτρια τη Σαντορίνη) τα Επτάνησα 6 και η Χαλκιδική 4. Με την ελαφρώς κατώτερη τιμητική διάκριση Top Notch βραβεύτηκαν 19 εστιατόρια. Chef Pâtissier 2026 ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας. Το Βραβείο Κοινού 2026 κέρδισε το αθηναϊκό «Sushimou». Παρουσιαστής ήταν ο Χρήστος Φερεντίνος ενώ άπαντες απόλαυσαν το ανατρεπτικό μενού υψηλής γαστρονομίας των πολυβραβευμένων σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου και Βασίλη Μουρατίδη σε… σωληνάρια, σέικερ και κονσέρβες!
Από την ευρύτερη περιοχή μας ανέβηκαν στο βάθρο: Το Dex.Silo.01 του πραγματικά ξεχωριστού design hotel «Dexamenes Seaside» στην Κουρούτα Ηλείας. Η πολύ «ανεβασμένη» γευστικά Ζάκυνθος με τα εστιατόρια fine dining Melia, Fiore Fine, Prosilio. Στη Μεσσηνία δεσπόζουν βέβαια σταθερά τα restaurants του Costa Navarino και βέβαια το εμπνευσμένο Anama στην παραλιακή Γιάλοβα. Η Πάτρα συνεχίζει να απέχει από τον θεσμό.
Raul Levis (Mandarin Oriental Costa Navarino), Άλκης Σωτηρίου (Makedonia Palace), Νίκος Καραφλός (Dexamenes Seaside Hotel)
Απονομή Top Notch: Νίκος Καραφλός («Dex.Silo.01»Dexamenes Ηλείας), Χρήστος Παπαθεοδώρου («Sense»/«AthensWas»), Φάνης Καραδήμας («Ora by Ettore Botrini), Γιώργος Τσαμούρης («Fresco»/Sani Resort»), Ισμήνη Τορνιβούκα («Kamares» Χαλκιδικής), κ.α.
Μάριος Μιχαηλίδης («Vezene Athens»), ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Γρηγόρης Φιλιππάτος και η Κωνσταντίνα Δημητρακά («Sushimou»)
Με 1 Χρυσό Σκούφο και 15/20 για Πελοπόννησο: Σπύρος Γεωργάκης και Levis Raoul («The Private Kitchen»,«Mandarin Oriental/Costa Navarino»), Βίκτωρας Κουρούπης («Αnama»), Σταμάτης Σκριάπας («Onuki Costa Navarino». Στη μέση Ματίνα Τζώρτζη (Mastercard)
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΣΚΟΥΦΩΝ
Etrusco, Κέρκυρα, 17/20 και δύο σκούφοι
Botrini’s Athens, Αθήνα, 16,5/20 και δύο σκούφοι
Delta, Αθήνα, 16,5/20 και δύο σκούφοι
Botrini’s Santorini, «Katikies Santorini», Σαντορίνη, 16/20 και ένας σκούφος
Elements Restaurant, «Canaves Epitome», Σαντορίνη, 16/20 και ένας σκούφος
Hervé Restaurant, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος
Lauda, «Andronis Boutique Hotel», Σαντορίνη, 16/20 και ένας σκούφος
Pelagos, «Four Seasons Astir Palace», Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος
Squirrel, «The Danai», Χαλκιδική, 16/20 και ένας σκούφος
Treehouse, «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 16/20 καιέναςσκούφος
Varoulko Seaside, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος
Με Χρυσό Σκούφο και 16/20 στην Αθήνα: Herve Pronzato και Γρηγόρης Κίκης («Herve), Λευτέρης Λαζάρου και Γιάννης Υφαντίδης («Varoulko Seaside»), Luca Piscazzi («Pelagos»,Four Seasons Astir Palace»). Στη μέση η επικεφαλής του θεσμού Άννη Ηλιοπούλου
Ο εκδότης του Αθηνοράματος Δημήτρης Ηλιόπουλος, η πρόεδρος του ΕΟΤ Αντζελα Βαρελά, η αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΤ Ιωάννα Βαρβαρίγου και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος
Η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και Ο πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τη σύζυγό του Ευγενία και η Άννη Ηλιοπούλου
Ο πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων Θεοχάρης Φιλιππόπουλος με τη βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη
Ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος (Λυκόφως) με τη σύζυγό του, ο Παντελής Γκουδής και επάνω οι Αγγελος Μπράτης, Ορσαλία Παρθένη
Οι ηθοποιοί Στέλιος Μάινας, Δημήτρης Πιατάς, Ναταλία Δραγούμη, Χάρης Ρώμας
Χρήστος Χωμενίδης, Δημήτρης Ηλιόπουλος και Παύλος Τσίμας
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης (Διεθνείς Σχέσεις Παντείου), η Άννη Ηλιοπούλου και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αγγελος Συρίγος
CTC, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
Makris Athens, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
Matsuhisa Athens,. «Four Seasons Astir Palace», Αθήνα, 15,5/20 και έναςσκούφος
Noble Gourmet, «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15,5/20 και ένας σκούφος
Patio, Ξεν. «The Margi», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
Selene, . «Katikies Garden», Σαντορίνη, 15,5/20 και ένας σκούφος
Soil, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
Σπονδή, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
TudorHall, Ξεν. «KingGeorge», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος
Aleria, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος
Anama, Γιάλοβα, 15/20 και ένας σκούφος
Andromeda, «The Danai», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος
Baos, «Myconian Korali», Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος
Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα, 15/20 και ένας σκούφος
Botrini’s Mykonos, «Katikies Mykonos», Μύκονος,15/20 και ένας σκούφος
Bubo , «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος
Ches, «Calilo», Ίος, 15/20 και ένας σκούφος
Fiore Fine Dining, Ξεν. «Lesante Cape Rosert & Villas», Ζάκυνθος, 15/20 και ένας σκούφος
GB Roof Garden, «Grande Bretagne», Αθήνα, 15/20 και έναςσκούφος
Lycabettus Restaurant, «Andronis Luxury Suites», Σαντορίνη, 15/20 και έναςσκούφος
Makris Corfu, Ξεν. «Domes Miramare Corfu», Κέρκυρα, 15/20 και έναςσκούφος
Matsuhisa Mykonos, «Belvedere Mykonos», Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος
Matsuhisa Paros, «Avant Mar», Πάρος, 15/20 και ένας σκούφος
Melia, «Lesante Blu Beach Resort», Ζάκυνθος, 15/20 και ένας σκούφος
Onuki Athens, «The Ilisian», Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος
Οι πολυβραβευμένοι σεφ Λευτέρης Λαζάρου, Σωτήρης Ευαγγέλου, Εκτορας Μποτρίνι
Γιάννης Κορδώνης, Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστος Φερεντίνος
Ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς, η Άννη Ηλιοπούλου, η Σούλα Ευθυμίου (Cavo Tagoo) και η Eμιλι Βαφειά
Οι ηθοποιοί Μαρίνα Ασλάνογλου Κωνσταντίνος Ασπιώτης Γωγώ Μπρέμπου
Αλέξανδρος Τσιοτίνης, Αθηναγόρας Κωστάκος, Παναγιώτης Γιακαλής
Luca Piscazzi (Pelagos), Τάσος Στεφάτος (Petra Restaurant), Γκίκας Ξενάκης (Aleria), Μπάμπης Δούκας, (Αθηνοραμα)
Onuki Costa Navarino, «Costa Navarino», Πύλος, 15/20 και ένας σκούφος
Petra Restaurant, Ξεν. «Canaves OiaSuites», Σαντορίνη,15/20 και ένας σκούφος
Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20 και ένας σκούφος
Salonika Restaurant, «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη, 15/20 και ένας σκούφος
Seeds, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος
The PrivateKitchen, «Mandarin Oriental », Πύλος, 15/20 και ένας σκούφος
Varoulko Santorini, «Grace Hotel Santorini, Σαντορίνη, 15/20 και έναςσκούφος
VeriTable, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος
Yēvo, Ξεν. «Bill&Coo », Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος
ΤΑ ΤΟP NOTCH 2026
Agora, Ξεν. «The Old Markets», Σύμη
Avant Garden, Σύρος
Clochard, Θεσσαλονίκη
Dex.Silo.01, «Dexamenes Seaside», Κουρούτα
Dionysos, «Elounda Beach» Κρήτη
Ex Machina, Αθήνα
Fresco, «Sani Dunes-Sani Resort», Χαλκιδική
Grandma’s, «Liostasi Hotel &Suites», Ίος
Hellas, Ρόδος
Kamares, «Eagles Palace», Χαλκιδική
Makris Elounda, «Domes of Elounda», ΚρήτηNEW ENTRY
Mylos By The Sea, Λέρος
Ora by Ettore Botrini, Ξεν «One & Only Aesthesis», Αθήνα
Sense, «Athens Was»
Sushimou, Αθήνα
Vezené Athens, Αθήνα
Water, «Sani Asterias-Sani Resort», Χαλκιδική
The Zillers, Αθήνα
Zuma, Μύκονος
