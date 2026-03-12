«Χρυσοί Σκούφοι»: Ανίκητος ο Μποτρίνι- από τα μέρη μας ξεχώρισαν Dexamenes Κουρούτας, Μεσσηνία, Ζάκυνθος

Στο «Grand Hyatt Athens», με εντυπωσιακή προσέλευση και σημαντικές παρουσίες, απονεμήθηκαν οι «Χρυσοί Σκούφοι» 2026. 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με την κορυφαία ελληνική γαστρονομική διάκριση και γιόρτασαν τα 50 χρόνια του περιοδικού Αθηνόραμα.

Το «Etrusco» της Κέρκυρας, αναδείχθηκε για 14η διαδοχική χρονιά το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Ο ασυναγώνιστος Εκτορας Μποτρίνι παρέλαβε το έπαθλο από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια «Botrini’s Athens» και «Delta», τα οποία βαθμολογήθηκαν με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.

Η Αθήνα παρέλαβε συνολικά 17 Σκούφους, τα νησιά του Αιγαίου 14 (με πρωταθλήτρια τη Σαντορίνη) τα Επτάνησα 6 και η Χαλκιδική 4. Με την ελαφρώς κατώτερη τιμητική διάκριση Top Notch βραβεύτηκαν 19 εστιατόρια. Chef Pâtissier 2026 ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας. Το Βραβείο Κοινού 2026 κέρδισε το αθηναϊκό «Sushimou». Παρουσιαστής ήταν ο Χρήστος Φερεντίνος ενώ άπαντες απόλαυσαν το ανατρεπτικό μενού υψηλής γαστρονομίας των πολυβραβευμένων σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου και Βασίλη Μουρατίδη σε… σωληνάρια, σέικερ και κονσέρβες!

Από την ευρύτερη περιοχή μας ανέβηκαν στο βάθρο: Το Dex.Silo.01 του πραγματικά ξεχωριστού design hotel «Dexamenes Seaside» στην Κουρούτα Ηλείας. Η πολύ «ανεβασμένη» γευστικά Ζάκυνθος με τα εστιατόρια fine dining Melia, Fiore Fine, Prosilio. Στη Μεσσηνία δεσπόζουν βέβαια σταθερά τα restaurants του Costa Navarino και βέβαια το εμπνευσμένο Anama στην παραλιακή Γιάλοβα. Η Πάτρα συνεχίζει να απέχει από τον θεσμό.