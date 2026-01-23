Γιατί θριαμβεύει το «Sinners»; Mπλουζ, βαμπίρ και διπλός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Αντιρατσιστικό θρίλερ, μιούζικαλ και αλληγορία ταυτόχρονα, η ταινία «Sinners- Αμαρτωλοί» ξάφνιασε ξεπερνώντας το θρυλικό «Τιτανικό» σε σοδειά υποψηφιοτήτων για Οσκαρ. Εστω κι αν ήδη «σκίζει» στα ταμεία στην Αμερική, πως εξηγούνται οι 16 υποψηφιότητες;

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ράιαν Κούγκλερ, το φιλμ κέρδισε σε μόλις δυο εβδομάδες στο box office 161,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο προϋπολογισμός κυμαινόταν στα 90. Η δυναμική του επισκίασε μεμιάς το «Μια μάχη μετά την άλλη» με πρωταγωνιστή τον super star Λεονάρντο ντι Κάπριο. Αν και δεν έχει ενθουσιάσει τους Ελληνες κριτικούς του σινεμά, απέσπασε 5 αστέρια στο Rotten Tomatoes και ο Guardian έγραψε «για το σημαντικότερο πολιτιστικά φιλμ του 2025».