Γιατί θριαμβεύει το «Sinners»; Mπλουζ, βαμπίρ και διπλός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Οι 16 υποψηφιότητες- ρεκόρ έχουν εξήγηση: την δικαίωση της ιστορίας των βασανισμένων αφροαμερικανών μέσα από το σινεμά
Αντιρατσιστικό θρίλερ, μιούζικαλ και αλληγορία ταυτόχρονα, η ταινία «Sinners- Αμαρτωλοί» ξάφνιασε ξεπερνώντας το θρυλικό «Τιτανικό» σε σοδειά υποψηφιοτήτων για Οσκαρ. Εστω κι αν ήδη «σκίζει» στα ταμεία στην Αμερική, πως εξηγούνται οι 16 υποψηφιότητες;
Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ράιαν Κούγκλερ, το φιλμ κέρδισε σε μόλις δυο εβδομάδες στο box office 161,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο προϋπολογισμός κυμαινόταν στα 90. Η δυναμική του επισκίασε μεμιάς το «Μια μάχη μετά την άλλη» με πρωταγωνιστή τον super star Λεονάρντο ντι Κάπριο. Αν και δεν έχει ενθουσιάσει τους Ελληνες κριτικούς του σινεμά, απέσπασε 5 αστέρια στο Rotten Tomatoes και ο Guardian έγραψε «για το σημαντικότερο πολιτιστικά φιλμ του 2025».
Εν όψει της απονομής των Οσκαρ στις 15/3 στο Λος Αντζελες έχουμε και λέμε: Εχει τη σφραγίδα του δημιουργού του «Black Panther» (που αποτελεί ευαγγέλιο για τους μαύρους σινεφίλ). Σημαία του η διαφορετικότητα και η ιστορία της ταυτότητας και της μουσικής της μαύρης φυλής. Διαδραματίζεται στο Μισισιπή της δεκαετίας του ’30, όπου βασιλεύει η εξοργιστική ανηθικότητα των λευκών.
Κορυφαίο προσόν της ταινίας είναι βέβαια ο δημοφιλέστατος Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. Αγαπημένος tv star και ακλόνητο sex symbol στην Αμερική, δίνει ερμηνευτικό ρεσιτάλ σε διπλό ρόλο. Ενσαρκώνει δυο δίδυμους γκάνγκστερ που επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να ανοίξουν κλαμπ της μπλουζ.
Ο 38χρονος Καλιφορνέζος ηθοποιός δεσπόζει στα media το τελευταίο διάστημα και είναι από μόνος του ο λόγος για να μπει μαζικά ο κόσμος στις σκοτεινές αίθουσες. Διαβάστε όμως όλες τις υποψηφιότητες:
1. Καλύτερη Ταινία
2. Σκηνοθεσία (Ράιαν Κούγκλερ)
3. Α’ Ανδρικός Ρόλος (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν)
4. Β’ Ανδρικός Ρόλος (Ντελρόι Λίντο)
5. Β’ Γυναικείος Ρόλος (Γούνμι Μοσάκου)
6. Πρωτότυπο Σενάριο
7. Φωτογραφία (Autumn Durald Arkapaw)
8. Μοντάζ
9. Μουσική (Original Score)
10. Ήχος
11. Σχεδιασμός Παραγωγής
12. Κοστούμια
13. Μακιγιάζ & Κομμώσεις
14. Οπτικά Εφέ
15. Καλύτερο Casting (Νέα κατηγορία)
16. Τραγούδι (Original Song)
