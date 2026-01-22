Μετά το «Στέμμα», γκαρνταρόμπα Dior για τον Τζος Ο΄Κόνορ- χρίστηκε ambassador

O 35χρονος Βρετανός ηθοποιός Τζος Ο΄Κόνορ, έγινε ευρύτερα γνωστός στην πολυβραβευμένη σειρά «The Crown- Το Στέμμα» στο ρόλο του Καρόλου στα νιάτα του.

Θεωρείται ένα από τα μεγάλα υποκριτικά ταλέντα της γενιάς του, πρόσφατα έπαιξε στο αθλητικό- ερωτικό φιλμ Challengers (2024) πλάι στη Ζεντάγια και θα τον δούμε στην περιπέτεια φαντασίας Disclosure Day του Σπίλμπεργκ. Όμως έχει βιογραφικό και στη μόδα, διαθέτοντας ιδιαίτερο προσωπικό στυλ.

Από το 2017 πρωταγωνιστεί στις καμπάνιες του πρωτοποριακού ισπανικού brand Loewe και μόλις αναβαθμίστηκε ως ambassador του γαλλικού κολοσσού Dior. Και στις δυο εταιρείες ήταν και είναι επικεφαλής ο Ιρλανδός σχεδιαστής και προσωπικός του φίλος Jonathan Anderson. Ο Τζος παρευρέθηκε λοιπόν στο πρώτο show του Anderson για τον Dior, τον περασμένο Ιούνιο και έκτοτε ντύνεται μόνο από το διάσημο label. Γόνος καλλιτεχνικής φαμίλιας, θεωρείται πως τα looks του αποπνέουν αυτήν ακριβώς την «αύρα».

«Ο Josh κι εγώ συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και είναι ένας αγαπητός φίλος. Είναι ένας αξιοθαύμαστος ηθοποιός που φέρνει μια στοχαστική ακρίβεια στη δουλειά του- ήσυχος, μελετημένος και σταθερά πρωτότυπος», δήλωσε ο Anderson σε αποκλειστική συνέντευξη στο WWD.