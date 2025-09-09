Mάικι Μάντισον: Πρέσβειρα της νέας εποχής στον Dior, την επέλεξε ο Jonathan Anderson

H αλλαγή σκυτάλης ευνόησε την μικροσκοπική Αμερικανίδα που κατέκτησε Οσκαρ για το «Anora»

Kαινούρια μούσα στην παριζιάνικη αυτοκρατορία Dior, χάρη στο νέο creative director Jonathan Anderson. Μόλις ανέλαβε ρόλο πρέσβειρας η Mickey Madison- Μάικι Μάντισον, που θεωρείται μια… εναλλακτική επιλογή κόντρα στην glam εικόνα των προηγούμενων Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόρενς, Nάταλι Πόρτμαν. Η 26χρονη ηθοποιός από το Λος Αντζελες είναι μικροσκοπική, με όψη κοριτσιού της διπλανής πόρτας χωρίς τη δημοτικότητα style icon.

Η φωτογραφία της ανακοίνωσής της

Με παρελθόν στην αγωνιστική ιππασία και στα φιλμάκια μικρού μήκους, αρχικά ξεχώρισε στην τηλεοπτική σειρά του HBO, «Better Things». Στη συνέχεια καθιερώθηκε επειδή την «πρόσεξε» ο Ταραντίνο και την συμπεριέλαβε στο καστ του «Once upon a time in Hollywood». Μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή του Οσκαρ για το ρομάντζο «Anora». To γαλλικό label θεωρεί πως αποτελεί τη new age ενσάρκωση της κομψότητας και της δύναμης.