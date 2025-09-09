Mάικι Μάντισον: Πρέσβειρα της νέας εποχής στον Dior, την επέλεξε ο Jonathan Anderson

H αλλαγή σκυτάλης ευνόησε την μικροσκοπική Αμερικανίδα που κατέκτησε Οσκαρ για το «Anora»
Kαινούρια μούσα στην παριζιάνικη αυτοκρατορία Dior, χάρη στο νέο creative director Jonathan Anderson.
Μόλις ανέλαβε ρόλο πρέσβειρας η Mickey Madison- Μάικι Μάντισον, που θεωρείται μια… εναλλακτική επιλογή κόντρα στην glam εικόνα των προηγούμενων Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόρενς, Nάταλι Πόρτμαν. Η 26χρονη ηθοποιός από το Λος Αντζελες είναι μικροσκοπική, με όψη κοριτσιού της διπλανής πόρτας χωρίς τη δημοτικότητα style icon.
Η φωτογραφία της ανακοίνωσής της
Με παρελθόν στην αγωνιστική ιππασία και στα φιλμάκια μικρού μήκους, αρχικά ξεχώρισε στην τηλεοπτική σειρά του HBO, «Better Things». Στη συνέχεια καθιερώθηκε επειδή την «πρόσεξε» ο Ταραντίνο και την συμπεριέλαβε στο καστ του «Once upon a time in Hollywood». Μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή του Οσκαρ για το ρομάντζο «Anora».
To γαλλικό label θεωρεί πως αποτελεί τη new age ενσάρκωση της κομψότητας και της δύναμης.
Παραλμβάνοντας βραβείο Οσκαρ
«Η Μάικι Μάντισον είναι μια απίστευτα ταλαντούχα ηθοποιός. Η εμφατική προσέγγιση των ρόλων της αντανακλά τέλεια τον οίκο Dior και είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψουμε μαζί» σημειώνει ο Anderson. «Είμαι περήφανη που θα συμμετέχω σε αυτό το νέο κεφάλαιο στον Dior υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Jonathan. Mε εμπνέει σαν σχεδιαστής γιατί αφηγείται ιστορίες με τις collections του. Η παιχνιδιάρικη οπτική και η αυθεντικότητα αντικατοπτρίζονται σε κάθε του συλλογή» σχολίασε η ηθοποιός.
Το πρώτο της πορτρέτο ως Dior ambassador «βγήκε» ήδη στο διαδίκτυο. Ωστόσο πέρα από νερχόμενη star, vegan και ζωόφιλη, η Μάντισον αποστρέφεται τα social media…
