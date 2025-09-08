Harris the Events: H stressless φόρμουλα για γάμους και βαπτίσεις σε μαγευτικούς ελληνικούς προορισμούς

Ο Χάρης Παναγόπουλος και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε βήμα της διαδικασίας, χωρίς άγχος και με επαγγελματική γνώση
«From Yes to Bless» είναι το νέο σύνθημα και η φιλοσοφία της Harris The Events για γάμους και βαπτίσεις χωρίς άγχος και ανησυχία.
Η Πατρινή εταιρεία του περιζήτητου event planner Χάρη Παναγόπουλου εγγυάται έρευνα, επιμέλεια, υψηλή αισθητική, γνώση, επικοινωνία, σωστή διαχείριση budget και φυσικά, ένα stress-free αποτέλεσμα για τα ζευγάρια και τους γονείς.
Από ένα αγαπημένο νησί στο Αιγαίο μέχρι ένα θέρετρο στη Μεσσήνη, δηλαδή σε κάθε προορισμό, δημιουργούνται αυθεντικά σκηνικά. Λόγω της δημοτικότητας των λεγόμενων destination weddings, αγαπημένα μέρη όπως η Κέρκυρα, η Μήλος, οι Σπέτσες, η Σκόπελος, η Τήνος, η Σίφνος, υποδέχονται τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές με με μηδενικό άγχος για τους πρωταγωνιστές τους.
Η Harris the Events αναλαμβάνει επικοινωνία με ζευγάρια από όλο τον κόσμο που την επιλέγουν και την εμπιστεύονται. Ξέρει τον να κάνει πράξη όσα κι αν έχουν φανταστεί και ονειρευτεί οι μελλόνυμφοι όσο περίπλοκο κι αν φαντάζει.
Χωρίς καμία έκπτωση στο style και την έκφραση της μοναδικότητας του κάθε ζευγαριού. Με ειλικρίνεια και «custom» προτάσεις.
«Το team της εταιρείας και προσωπικά ο Χάρης Παναγόπουλος είναι κοντά σε κάθε βήμα της διαδικασίας, με τη σιγουριά ενός αποτελέσματος που θα μείνει αξέχαστο σε εσάς καλεσμένους σας!» εξηγούν στο thebest.gr
Oι εικόνες μιλούν από μόνες τους σε διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού.
(ΦΩΤΟ ΓΑΜΟΥ Νίκος Τσακανίκας, ΦΩΤΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ George Stravolemos)
O Xάρης Παναγόπουλος
