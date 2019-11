Χάρης Παναγόπουλος: Γάμοι κομψής λιτότητας και σφαιρικών υπηρεσιών

All about wedding από την εταιρεία Harris the Events, στο πλευρό των νεονύμφων σε κάθε φάση της προετοιμασίας της "μεγάλης μέρας"

Ο πολύπλευρος συμπολίτης event planner Χάρης Παναγόπουλος ανανέωσε αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια την κοσμική ατζέντα της πόλης με fun και promo εκδηλώσεις που αγαπήσαμε, αλλά δεν αρκείται σε αυτό. Οι γαμπροί και οι νύφες με εκλεπτυσμένες απαιτήσεις αποτελούν την ειδικότητά του. Το wedding planning κατέχει την κορυφαία θέση στο πεδίο δράσης της εταιρείας Harris the Events. Και σε αυτό ακριβώς ο Χάρης επενδύει πρωτίστως το ταλέντο του, πανέτοιμος να αναλάβει και να υλοποιήσει τους ωραιότερους και αρτιότερους γάμους του 2020. Πώς καθιερωθήκατε ως wedding planner; Πού οφείλεται η ανταπόκριση του κόσμου στην εταιρία σας; Οι οικογενειακές μου καταβολές, που συνδέονται βέβαια με την αξέχαστη εποχή του εστιατορίου «Ρεμέντζο», το οποίο έγραψε ιστορία στη γεύση, την εστίαση και βέβαια στους γάμους, ήταν το εφαλτήριο για την τωρινή μου επαγγελματική ενασχόληση με το wedding planning. O κόσμος αυτό το γνωρίζει και με εμπιστεύεται καταρχήν για αυτό. Γεννήθηκα μέσα στο πνεύμα της αυθεντικής φιλοξενίας και των υψηλών υπηρεσιών ικανοποίησης του πελάτη. Ολη αυτή την κληρονομιά την εξέλιξα μεθοδικά, μέσα από την τελειομανία και την αφοσίωσή μου αλλά και χάρη στην προσωπική μου αισθητική και τη διαρκή παρουσία μου σε κάθε στάδιο προετοιμασίας ενός «καλού» γάμου. Σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα; Η εταιρεία και το γραφείο Harris the Events συμπλήρωσε ήδη 3 χρόνια πορείας έχοντας κατορθώσει να ξεχωρίσει στον τομέα της. Εχω στα χέρια μου το νέο λογότυπο και την καινούρια κάρτα και αναπολώ με συγκίνηση όσα έχουν επιτευχθεί ως τώρα. Συστήθηκα στο κοινό με τα ονομαστά πλέον live parties και τις συνεργασίες με τους πλέον περιζήτητους καλλιτέχνες των ημερών μας, ακολούθησαν επιχειρηματικά, εμπορικά και εταιρικά events τα οποία βέβαια συνεχίζονται αλλά οι γαμήλιες διοργανώσεις αποτελούν αναμφίβολα τη μεγάλη δύναμη και προτεραιότητα της εταιρίας. Στο πλευρό μου, σε όσα έχω πετύχει ως τώρα, ήταν και είναι ο αδελφός μου Αγγελος Παναγόπουλος με τον σκηνοθέτη –χορογράφο Κωνσταντίνο Ρήγο, ενώ συνέβαλαν και οι πολύτιμες επαφές μου με τον expert στις εκδηλώσεις Γιώργο Ντάβλα. Το wedding planning διαρκώς αυξάνει τους εκπροσώπους του. Τι διαφορετικό προσφέρετε εσείς ώστε να είστε η πρώτη επιλογή των μελλονύμφων; Νομίζω πως δεν αντιμετωπίζω το θέμα «γάμος» συμβατικά και απλοικά, αλλά με μια πρωτοποριακή, σφαιρική ματιά. Είμαι εδώ για να διευθετήσω τα πάντα. Θέλω να πω, ότι η δουλειά μου δεν επικεντρώνεται στον στολισμό. Οργανώνω τα πάντα – αμφίεση, ομορφιά, ντεκόρ, προσκλήσεις, φωτογραφίσεις, δεξίωση, συντονισμό, φαγητό, μουσική, φωτισμό, μπομπονιέρες κ.α- σε συνεργασία με την αφρόκρεμα των επαγγελματιών του είδους. Κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και το… λουλούδι στο πέτο του γαμπρού με αφορά. Εχω κάνει γάμους όπως π.χ. αυτός των Ανδρέα Τσούδα και Διονυσίας Μιχαλοπούλου του φετινού καλοκαιριού, για τους οποίους οι εικόνες μιλούν «από μόνες τους». Κινούμαι όπως το έχω ονειρευτεί: στην έδρα μου την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, στο Ιόνιο και τη Μεσσηνία. Θα λέγατε πως ανήκετε σε κάποια αισθητική «σχολή» στη διοργάνωση γάμων; Είμαι οπαδός του σύγχρονου minimal chic, δηλαδή της κομψής λιτότητας. Δεν μου αρέσουν οι υπερβολές, τα περιττά στοιχεία και όσα «φωνάζουν» … Δεν υποστηρίζω το κραυγαλέο αλλά μια εκλεκτική αφαίρεση για ανθρώπους που μπορούν να την αντιληφθούν, καθώς την εκπροσωπούν και οι ίδιοι. Πώς προχωράει η διαδικασία από τη στιγμή που αναλαμβάνετε ένα γάμο; Γίνεται το πρώτο ραντεβού, ακούω τις απόψεις και τις επιδιώξεις των νεονύμφων και τους κάνω συνολική παρουσίαση των δυνατοτήτων τους, η οποία και «ωριμάζει» στις επόμενες συναντήσεις μας. Εδώ είναι που ανακαλύπτουν την ευρηματικότητα, την εκλεκτική φιλοσοφία και τις άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Θα λέγατε πως το κοινό έχει πια εξοικειωθεί με το wedding planning σαν υπηρεσία και αναγκαιότητα; Ηταν δύσκολο να καταλάβουν τον όρο. Επρεπε να τους δείξω, να τους αναλύσω κάθε τι. Στην Αθήνα πάντως μόνο έτσι λειτουργούν πια. Το καλό είναι πως όταν με ακούσουν, λένε το «ναι» αμέσως. Αντιλαμβάνονται πως με τον wedding planner εξαφανίζεται ο φόβος του αγνώστου και το άγχος όλων των αναγκαίων ενεργειών. Γλυτώνουν και κόπο και χρήμα. Διευκολύνονται στα πάντα. Ξέρω πια καλά να δημιουργώ αυτή τη «μαγική» αλληλουχία σύμφωνα με τις επιθυμίες και την αισθητική του κάθε ζευγαριού. Το πιο γλυκό είναι το πόσο «δενόμαστε» και γινόμαστε φίλοι. Αυτό είναι άλλωστε που μου αρέσει τόσο πολύ στη δουλειά αυτή. Ενθουσιάζομαι τόσο με τη χαρά τους τις στιγμές που είναι τόσο αγαπημένοι… Νομίζω δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό… *Harris the Events, Xάρης Παναγόπουλος -Γάμος- Βάπτιση, Πάρτι- Εταιρικές Εκδηλώσεις Tηλ: 2613 026.323 & 6937 144344 harristheevents.gr