Mόδα είναι και γυρίζει, επιστρέφει δυναμικά η «Mombasa» bag του Saint Laurent

Επένδυση αποδεικνύονται τελικά διάφορες εμβληματικές luxury bags περασμένων δεκαετιών.

Όπως συνέβη με τις διάσημες τσάντες Dior «Saddle», Balenciaga «City» Chloe «Paddington» ή τις πιο προσιτές «Re-Nylon» της Prada, ο οίκος Saint Laurent στρέφει επίσης το βλέμμα του στο ένδοξο παρελθόν. Μόλις κυκλοφόρησε η καινούρια καμπάνια για την άνοιξη 2026 όπου το super model Μπέλα Χαντίντ κρατάει την χαρακτηριστική «Mombasa».

Είναι η hobo τσάντα, την οποία ο Tom Ford πρωτοπαρουσίασε έναν χρόνο μετά την ανάληψη της δημιουργικής διεύθυνσης του Saint Laurent, στην Spring 2002 collection. Oι απανταχού κοκέτες εκείνης της εποχής είχαν σπεύσει να την αποκτήσουν με άκρατο ενθουσιασμό. Η τωρινή της μορφή είναι σε διαφορετικές υφές δέρματος ή σε τριχωτό pony skin ενώ έχουν ανανεωθεί τα logo και το χερούλι (από φυσικό κέρατο σε πλαστικό). Λανσάρεται με χακί μπουφάν σε eighties style, σορτσάκι lingerie και λεπτεπίλεπτα πέδιλα με κορδόνια.