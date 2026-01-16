Ράντσα και πετρελαιοπηγές, γιατί λατρέψαμε τις ονομαστές αμερικάνικες σειρές Yellowstone και Landman

«Κολλήσαμε» με τις πολύκροτες τηλεοπτικές σειρές Yellowstone και Landman, οι οποίες προβάλλονταν σε συνδρομητικά κανάλια και τώρα ευτυχώς παίζονται και στο Netflix. Δείτε τις οπωσδήποτε!

Μιλάμε για απίστευτες παραγωγές με εκπληκτικούς ηθοποιούς που ζωντανεύουν τους κόσμους της αμερικάνικης επαρχίας και ενδοχώρας με απίθανη κινηματογράφηση.

Από τη μια έχουμε τη Μοντάνα με τη δυναστεία Ντάντον του μεγαλύτερου ράντσου, κόντρα στις διεκδικήσεις των Ινδιάνων και τις σύγχρονες πολιτικές ίντριγκες περί εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Από την άλλη, το δυτικό Τέξας με την σκληρή και άξεστη κοινωνία του πετρελαίου, όπου «χορεύουν» δισεκατομμύρια, καρτέλ και δυνατές συγκρούσεις για εξουσία και επιβίωση.

Στους βασικούς ρόλους έχουμε δυο «ογκόλιθους»: τον Κέβιν Κόστνερ που παίζει λιτά και μεστά αλλά με τον εκτόπισμα του γεννημένου star γεμίζει αυτόματα την οθόνη ως μεγαλοκτηνοτρόφος.

Από την άλλη, το «γερόλυκο» Μπίλι Μπομπ Θόρτον, που ενσαρκώνει έναν μεσάζοντα ανάμεσα στα υψηλά και τα κατώτερα στρώματα της αδυσώπητης κοινωνίας του πετρελαίου αψηφώντας καθημερινά τη ζωή του. Ολοι οι ήρωες που τους περιστοιχίζουν είναι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες με τις δικές τους επιδιώξεις και τα δικά τους ζητήματα καρδιάς. Ακόμα και οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι άγνωστες αγωνίες του επαγγέλματος εξιτάρουν το ενδιαφέρον.

Σημείο αναφοράς όμως και οι γυναίκες – οδοστρωτήρες: Στο Yellowstone η Κέλι Ράιλι είναι το πιο θυελλώδες και ατρόμητο sex symbol των χωραφιών. Στο Landman, Αλι Λάρτερ και Μισέλ Ράντολφ δίνουν καινούριο νόημα στον ορισμό της bimbo, αλλάζοντας μαγιό και καυτά σορτσάκια, τελείως απελευθερωμένες με τον ερωτισμό τους και τα κάλλη τους. (Βλέπεις τις σειρές για αυτές και μόνο, αν θες).