Skinny ξανά; Η ώρα του τζιν, εντοπίσαμε τις πιο trendy σιλουέτες του φθινοπώρου

Η μετάβαση στην αστική καθημερινότητα απαιτεί παραδοσιακά ένα ενημερωμένο denim παντελόνι
«Επένδυση» αποκαλούν οι experts της μόδας το τζιν παντελόνι μετά τον αποχαιρετισμό του Αυγούστου.
Και όντως είναι το πιο πρακτικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας που συνδυάζεται με τα πάντα all day long. H επιστροφή στην πόλη απαιτεί διαχρονικά denim και επειδή η μόδα κάνει κύκλους, κάποιες δημοφιλείς γραμμές διατηρούνται και άλλες παλιότερες ξαναγυρίζουν.
Παρατηρούμε πάντως μια γκάμα σε σιλουέτες, ώστε όλες μας να βρούμε εκείνη που μας αρέσει και μας πηγαίνει περισσότερο.
-Καταρχήν, έχει ήδη πολυσυζητηθεί το come back των λεγόμενων flared ή bootcut jeans που έκαναν θραύση στα nineties. Είναι εκείνα που στενεύουν στους μηρούς και ανοίγουν λίγο στην κατάληξη μακραίνοντας τα πόδια. Παλιότερα υπήρχαν πολύ φανατικές με αυτά τα παντελόνια, καθώς είχαν πειστεί ότι κολάκευαν και αναδείκνυαν όσο κανένα άλλο το σώμα. Στις τωρινές εκδοχές λανσάρεται χαμηλή, μεσαία αλλά και ψηλή μέση.
-Μεγάλη αναταραχή στο fashion στερέωμα, έχει προκαλέσει και η ανάκαμψη των super skinny παντελονιών. Είναι εκείνα τα πολύ sexy που δεν συγχωρούν ατέλειες και αρέσουν πολύ στις μικρότερες κοπέλες. (Επίσης στην Κέιτ Μος). Ηδη τα πολυκαταστήματα έχουν τέτοιες αφίξεις.
Skinny στο Stradivarius
-Παράλληλα, τα διασημότερα περιοδικά επιμένουν στην επικαιρότητα των πιο «χύμα», low rise baggy jeans, που πέφτουν χαλαρά κάτω από τη μέση αποπνέοντας νεανικό street style. Δείχνουν μαλακά και oversized και καθόλου «στημένα».
-Πιο κλασική, αλλά trendy επιλογή είναι τα straight «mom» leg jeans, αυτά με το ίσιο πατρόν στα πόδια, τα οποία προτιμούνται με «κανονικό» ύψος μέσης και ταιριάζουν σε όλες τις ηλικίες. Παρόμοια και τα new cigarette που σταματούν στον αστράγαλο. Μαζί τους συνεχίζουν πάντως να παραμένουν στα καταστήματα τα wide leg, δηλαδή το ριχτό, φαρδύ πόδι από πάνω ως κάτω (πάει ωραία με ψηλοτάκουνες μπότες, μοκασίνια και retro sneakers αναφέρει το Harpers Bazaar) αλλά και η barrel- carrot - balloon κατηγορία (που δημιουργεί κύκλο στα πόδια και κλείνει προς τα κάτω).
Citizens of Humanity και Gap προτείνουν low baggy και flared
Γραμμές balloon στα Zara
Low rise wide leg στα Zara
Ψηλόμεσο straight «mom» στα Zara
Χαμηλόμεσο με φαρδύ πόδι στο Stradivarius
Κοντό flared της εταιρείας Mother στο net- a- porter
Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που θα προσέξετε σίγουρα στην αγορά, επισημαίνουμε ότι μετά από καιρό ξαναβλέπουμε περισσότερη ελαστικότητα στα υφάσματα ενώ διατίθενται πολλά σκούρα μπλε indigo jeans. Το καφέ και το ξεθωριασμένο σταχτί αποτελούν αναμφίβολα κυρίαρχες χρωματικές τάσεις. Τα embellished κομμάτια, δηλαδή εκείνα με στρας και κεντήματα είναι πάλι εδώ. Ενδέχεται να δείτε και φαρδιά μπατζάκια με σκίσιμο όπως τα συστήνει η Chloe.
Isabel Marant
Stella Mc Cartney
Prada
Chloe
Ο τόνος του καφέ σε street style στιγμιότυπο
