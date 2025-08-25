Skinny ξανά; Η ώρα του τζιν, εντοπίσαμε τις πιο trendy σιλουέτες του φθινοπώρου

«Επένδυση» αποκαλούν οι experts της μόδας το τζιν παντελόνι μετά τον αποχαιρετισμό του Αυγούστου.

Και όντως είναι το πιο πρακτικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας που συνδυάζεται με τα πάντα all day long. H επιστροφή στην πόλη απαιτεί διαχρονικά denim και επειδή η μόδα κάνει κύκλους, κάποιες δημοφιλείς γραμμές διατηρούνται και άλλες παλιότερες ξαναγυρίζουν.

Παρατηρούμε πάντως μια γκάμα σε σιλουέτες, ώστε όλες μας να βρούμε εκείνη που μας αρέσει και μας πηγαίνει περισσότερο.

-Καταρχήν, έχει ήδη πολυσυζητηθεί το come back των λεγόμενων flared ή bootcut jeans που έκαναν θραύση στα nineties. Είναι εκείνα που στενεύουν στους μηρούς και ανοίγουν λίγο στην κατάληξη μακραίνοντας τα πόδια. Παλιότερα υπήρχαν πολύ φανατικές με αυτά τα παντελόνια, καθώς είχαν πειστεί ότι κολάκευαν και αναδείκνυαν όσο κανένα άλλο το σώμα. Στις τωρινές εκδοχές λανσάρεται χαμηλή, μεσαία αλλά και ψηλή μέση.

-Μεγάλη αναταραχή στο fashion στερέωμα, έχει προκαλέσει και η ανάκαμψη των super skinny παντελονιών. Είναι εκείνα τα πολύ sexy που δεν συγχωρούν ατέλειες και αρέσουν πολύ στις μικρότερες κοπέλες. (Επίσης στην Κέιτ Μος). Ηδη τα πολυκαταστήματα έχουν τέτοιες αφίξεις.