Αλμοδόβαρ: Ψήφισε τον «Κυνόδοντα» στην κορυφαία 10αδα ταινιών του 21ου αιώνα

Ο πολυβραβευμένος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των New York Times επιλέγοντας την κορυφαία 10άδα ταινιών του 21ου αιώνα.

Στη λίστα των φιλμ που αγάπησε από το 2000 μέχρι σήμερα φιγουράρει και η σοκαριστική αλληγορία «Kυνόδοντας» του διάσημου πλέον Ελληνα κινηματογραφιστή Γιώργου Λάνθιμου.

Μιλάμε για το πιο ακραίο φιλμ του κινήματος του «παράδοξου», που έγινε η αφετηρία για τη μεγάλη καριέρα του δικού μας δημιουργού.

Οι επιλογές του Αλμοδόβαρ συμπεριλήφθηκαν σε έρευνα στην οποία συνέβαλαν 500 προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Ακολουθούν οι επιλογές του:

1 Amour (2012) – Michael Haneke

2 Call Me by Your Name (2017) – Luca Guadagnino

3 Crouching Tiger, Hidden Dragon (Η Τίγρη και ο Δράκος, 2000) – Ang Lee

4 Dogtooth (Κυνόδοντας, 2009) – Yorgos Lanthimos

5 Ida (2013) – Paweł Pawlikowski

6 La Ciénaga (2001) – Lucrecia Martel

7 Phantom Thread (Η Αόρατη Κλωστή (2017) – Paul Thomas Anderson

8 Roma (2018) – Alfonso Cuarón

9 Ten (2004) – Abbas Kiarostami

10 Toni Erdmann (2016) – Maren Ade