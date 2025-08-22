Αλμοδόβαρ: Ψήφισε τον «Κυνόδοντα» στην κορυφαία 10αδα ταινιών του 21ου αιώνα

Μια πολύ τιμητική επιβράβευση για τον Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο από τον διάσημο Ισπανό συνάδελφό του
Ο πολυβραβευμένος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των New York Times επιλέγοντας την κορυφαία 10άδα ταινιών του 21ου αιώνα.
Στη λίστα των φιλμ που αγάπησε από το 2000 μέχρι σήμερα φιγουράρει και η σοκαριστική αλληγορία «Kυνόδοντας» του διάσημου πλέον Ελληνα κινηματογραφιστή Γιώργου Λάνθιμου.
Μιλάμε για το πιο ακραίο φιλμ του κινήματος του «παράδοξου», που έγινε η αφετηρία για τη μεγάλη καριέρα του δικού μας δημιουργού.
Οι επιλογές του Αλμοδόβαρ συμπεριλήφθηκαν σε έρευνα στην οποία συνέβαλαν 500 προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Ακολουθούν οι επιλογές του:
1 Amour (2012) – Michael Haneke
2 Call Me by Your Name (2017) – Luca Guadagnino
3 Crouching Tiger, Hidden Dragon (Η Τίγρη και ο Δράκος, 2000) – Ang Lee
4 Dogtooth (Κυνόδοντας, 2009) – Yorgos Lanthimos
5 Ida (2013) – Paweł Pawlikowski
6 La Ciénaga (2001) – Lucrecia Martel
7 Phantom Thread (Η Αόρατη Κλωστή (2017) – Paul Thomas Anderson
8 Roma (2018) – Alfonso Cuarón
9 Ten (2004) – Abbas Kiarostami
10 Toni Erdmann (2016) – Maren Ade
Σημειώνουμε πως αποκάλυψαν επίσης τις δικές τους λίστες οι Σοφία Κόπολα, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, αλλά και οι ηθοποιοί Μίκι Μάντισον, Τζον Τουρτούρο, Τζούλιαν Μουρ. Τελικά προέκυψε ως τελική λίστα η ακόλουθη:
1 Παράσιτα (2019) - Μπονγκ Τζουν-χο
2 Οδός Μαλχόλαντ (2001) - Ντέιβιντ Λιντς
3 Θα χυθεί αίμα (2007)- Πολ Τόμας Άντερσον
4 Ερωτική επιθυμία (2001)- Γουόνγκ Καρ Γουάι
5 Moonlight (2016)-Μπάρι Τζένκινς
6 Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους (2007)- Τζόελ και Ίθαν Κοέν, 2007
7 Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού (2004)- Μισέλ Γκοντρί
8 Τρέξε! (2017)- Τζόρνταν Πιλ
9 Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων(2001)- Χαγιάο Μιγιαζάκι
10 The social network (2010)-Ντέιβιντ Φίντσερ
*Προτιμάμε σαφώς τις προτάσεις Αλμοδόβαρ εφόσον ήταν μέσα «Παράσιτα», «Ερωτική Επιθυμία», «Μαχλόλαντ» και αλλά και το «Grand Budapest» του Γουές Αντερσον που τοποθετείται σε πιο πίσω θέση στη συνολική λίστα. Ομως γούστα είναι αυτά και το σινεμά αποτελεί προσωπική υπόθεση για τον καθένα μας.
Miutine, ένα «γκουρμέ» άρωμα σκανταλιάς και ανυπακοής με την Εμμα Κόριν
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Λίστα των Fall/Winter trends: Καταιγισμός από δαντέλες- γούνες και άφθονα καφέ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr