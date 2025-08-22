Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου κρατώντας το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν τον γάμο τους στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort και στη συνέχεια έγινε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της, ενώ έδειξε και λεπτομέρειες του νυφικού της, το οποίο επιμελήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη και η ομάδα της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε μαζί με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα.

«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η σύζυγος του τραγουδιστή στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

