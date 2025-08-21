Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένεια «για κακουργήματα»- Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος» σύμφωνα με τον δικηγόρο του, που μίλησε για την περιπέτεια του τραγουδιστή και την ολιγοήμερη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του Γ. Μερκουλίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι όλο αυτό που έγινε «οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα».

«Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση, προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Να τον αποδυναμώσουν» τόνισε ο δικηγόρος του.