Ο γιατρός: Η αναμέτρηση με το παρελθόν φέρνει στο προσκήνιο βαθιά διλήμματα

Ένας νέος 3ος κύκλος της δραματικής σειράς «Ο γιατρός» έρχεται την επόμενη σεζόν στον ALPHA, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Στα νέα επεισόδια του σίριαλ «Ο γιατρός» που αναμένεται να προβληθεί το φθινόπωρο στον ALPHA, όλα αλλάζουν ξανά στη ζωή του τηλεοπτικού Ανδρέα Βρεττού, που υποδύεται ο δημοφιλής ηθοποιός, καθώς οι μνήμες ξυπνούν.

Αυτός ο κύκλος είναι μια διαδρομή αυτογνωσίας, μια συγκλονιστική εξερεύνηση του ποιοι είμαστε όταν χάνουμε τις σταθερές μας – και κυρίως, όταν τις ξαναβρίσκουμε.

Ο Ανδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) επιστρέφει στην καθημερινότητα της Παθολογικής Κλινικής, πιο αποφασισμένος από ποτέ να προσφέρει. Όμως αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη μάχη του δεν δίνεται απέναντι στην ασθένεια. Δίνεται μέσα του.

Η αναμέτρηση του Ανδρέα με το παρελθόν του φέρνει στο προσκήνιο βαθιά διλήμματα, ξεχασμένους έρωτες, κρυμμένα μυστικά και μια αλήθεια που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί όταν η μνήμη επιστρέφει, τίποτα δεν μένει όπως πριν: Οι σχέσεις δοκιμάζονται, η αγάπη επαναπροσδιορίζεται, οι αλήθειες αποδομούνται.

Ο Ανδρέας, μέσα από τις ιστορίες των ασθενών του, συνειδητοποιεί πως κάθε θεραπεία είναι κι ένα βήμα προς τη δική του λύτρωση.

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια

Ο Doc έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα, δύσκολη αποστολή. Έχοντας επιστρέψει στη θέση του διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας διοίκησης, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα περίθαλψης και την αφοσίωση προς τους ασθενείς του.

Ωστόσο, στο τέλος μιας ακόμη απαιτητικής μέρας, η αγωνία του για την πορεία της κλινικής δίνει τη θέση της σε κάτι πιο προσωπικό: μια ξεχασμένη ανάμνηση αναδύεται απροσδόκητα και του δημιουργεί την αίσθηση ότι η χαμένη του μνήμη ίσως αρχίζει να επανέρχεται.

Γεγονός που τον φέρνει μπροστά στην πιο καθοριστική μάχη της ζωής του: να ανακαλύψει εάν το παρελθόν που του έχουν περιγράψει είναι πραγματικό ή αν η αλήθεια είναι διαφορετική. Με τη στήριξη του Απόστολου (Αλέξανδρος Κωχ), οι θεραπείες φέρνουν συνεχώς στην επιφάνεια αποσπασματικές εικόνες από τα χρόνια της αμνησίας. Ένα πολύπλοκο παζλ που πρέπει να ενώσει για να φτάσει στην πλήρη αλήθεια.

Καθώς οι μνήμες του αρχίζουν να επιστρέφουν, ο Ανδρέας καλείται να αναμετρηθεί με μια τρομακτική αλήθεια: Τι θα γίνει αν η ζωή που του έφτιαξαν οι άλλοι δεν είναι η δική του ζωή; Ποιον δρόμο θα διαλέξει όταν το παρελθόν διεκδικεί τη θέση του στο παρόν;

Γιατί τελικά: Ποιος είσαι όταν χάνεις τη μνήμη σου; Μπορείς να θεραπεύσεις τους άλλους όταν δεν έχεις γιατρέψει τον εαυτό σου; Και τι γίνεται όταν η καρδιά θυμάται πριν το μυαλό.