Διακοπές στην Ελλάδα για τον Μέρντοχ - Δείπνησε με τον Μητσοτάκη

Σε ψαροταβέρνα στην Τήνο έφαγαν το βράδυ της Πέμπτης μετά συζύγων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρουπερτ Μέρντοχ .

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη και ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ από τη σύντροφό του, Έλενα Ζούκοβα.

Ο 94χρονος Μέρντοχ, που κατέχει, μεταξύ άλλων ΜΜΕ, τις εφημερίδες «The Sun», «New York Post» και το «Fox News», έφτασε στην Τήνο με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, «M’BRACE», προερχόμενος από τη Σκιάθο, όπου το εντυπωσιακό σκάφος του είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι. Με τη γνωστή κοσμοπολίτικη αύρα του, ο Μέρντοχ απόλαυσε τις βουτιές του στα γαλαζοπράσινα νερά των Μάραθων.