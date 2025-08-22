Emily in Paris: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Η σειρά « Emily in Paris » επιστρέφει, αυτή τη φορά…στη Βενετία.

Το Netflix ανακοίνωσε ότι η 5η σεζόν του επιτυχημένου σίριαλ θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από τις πρώτες φωτογραφίες της νέας σεζόν, επιβεβαιώνοντας επίσημα ότι η Emily (Lily Collins) θα περάσει τουλάχιστον μέρος της σεζόν στη Βενετία της Ιταλίας.

Η επίσημη περιγραφή της 5ης σεζόν αναφέρει:

«Πλέον επικεφαλής της Agence Grateau στη Ρώμη, η Emily αντιμετωπίζει επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Ακριβώς όμως την στιγμή που όλα δείχνουν να μπαίνουν στη θέση τους, μια επαγγελματική ιδέα αποτυγχάνει, με αποτέλεσμα άγχος και εμπόδια. Αναζητώντας σταθερότητα, η Emily αγκαλιάζει τον γαλλικό τρόπο ζωής της, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μια από τις πιο στενές της σχέσεις. Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις με ειλικρίνεια, η Emily βγαίνει πιο δυνατή, ανανεωμένη και έτοιμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες».