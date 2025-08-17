Τα έξι ριάλιτι που θα δούμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Δράση, δράμα, γκλίτερ, λάσπη, κουτάλες και καρύδες, όλα παίζουν στο μενού
Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2025 – 2026 φαίνεται αποφασισμένη να βάλει φωτιά στα social media και να κρατήσει τις τηλεοράσεις… αναμμένες.
Με τα σίριαλ να έχουν χορτάσει τις prime time ζώνες και την κόπωση του κοινού να χτυπά καμπανάκι, τα μεγάλα κανάλια επενδύουν φέτος πιο δυναμικά από ποτέ στο ριάλιτι. Δράση, δράμα, γκλίτερ, λάσπη, κουτάλες και καρύδες, όλα παίζουν στο μενού, για να ικανοποιήσουν κάθε τηλεοπτικό γούστο.
Ακολουθούν τα 6 ριάλιτι που επιστρέφουν ή κάνουν πρεμιέρα και αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα:
1. GNTM (STAR)
Το ριάλιτι μόδας που αγαπήθηκε όσο και κράχτηκε, επιστρέφει δυναμικά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τιμόνι της παρουσίασης. Η κριτική επιτροπή υπόσχεται στυλ αλλά και ατάκες-φωτιά, με τον Λάκη Γαβαλά, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Έντι Μιχαηλίδηνα αναλαμβάνουν δράση. Η πρεμιέρα αναμένεται γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά το κανάλι κρατά σιγή ιχθύος.
2. Η Φάρμα (STAR)
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αφήνει τις κατσαρόλες και τις μαγειρικές μονομαχίες του MasterChef, και φορά τα γαλότσες του. Παίκτες καλούνται να ζήσουν με τα απολύτως βασικά, δουλεύοντας σε μία φάρμα.
3. MasterChef (STAR)
Το μαγειρικό ριάλιτι που δεν χρειάζεται συστάσεις, επιστρέφει στο δεύτερο μισό της σεζόν με την γνώριμη και αγαπημένη τριάδα Ιωαννίδη – Κοντιζά – Κουτσόπουλου. Και φέτος, αναμένονται πιάτα υψηλής γαστρονομίας, τεστ δημιουργικότητας αλλά και κόντρες στην κουζίνα.
4. Survivor (ΣΚΑΪ)
Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στον Άγιο Δομίνικο με το χιούμορ του και το μικρόφωνό του ανά χείρας. Το Survivor υπόσχεται ριζικές αλλαγές στο φορμάτ, δυνατές συμμετοχές και νέα στρατηγικά twists. Οι παίκτες θα δώσουν και φέτος μάχη για μια χούφτα ρύζι και λίγη δόξα, σε ένα σκηνικό που μοιάζει γνώριμο αλλά κρύβει εκπλήξεις.
5. Exatlon (ΣΚΑΪ)
Μετά από δύο χρόνια «ζεστάματος», το Exathlon ξεκινά επιτέλους. Παρουσιαστής θα είναι, εκτός απροόπτου, ο Γιώργος Καράβας, που αφήνει το catwalk για να μετατραπεί σε προπονητή λάσπης. Το ριάλιτι εστιάζει στις αθλητικές επιδόσεις, την αντοχή και φυσικά, τη συμβίωση κάτω από πίεση.
6. Big Brother (ΣΚΑΪ)
Το πιο κλασικό reality συμβίωσης κάνει comeback με τον Πέτρο Λαγούτη στη θέση του παρουσιαστή. Αν και το πότε ακριβώς θα επιστρέψει παραμένει ανοιχτό, το μόνο σίγουρο είναι πως το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού θα ξανανοίξει τις πόρτες του για νέους παίκτες, κάμερες και ίντριγκες.
ΠΗΓΗ dailymedia.com.gr
