Τα έξι ριάλιτι που θα δούμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2025 – 2026 φαίνεται αποφασισμένη να βάλει φωτιά στα social media και να κρατήσει τις τηλεοράσεις… αναμμένες.

Με τα σίριαλ να έχουν χορτάσει τις prime time ζώνες και την κόπωση του κοινού να χτυπά καμπανάκι, τα μεγάλα κανάλια επενδύουν φέτος πιο δυναμικά από ποτέ στο ριάλιτι. Δράση, δράμα, γκλίτερ, λάσπη, κουτάλες και καρύδες, όλα παίζουν στο μενού, για να ικανοποιήσουν κάθε τηλεοπτικό γούστο.

Ακολουθούν τα 6 ριάλιτι που επιστρέφουν ή κάνουν πρεμιέρα και αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα:

1. GNTM (STAR)

Το ριάλιτι μόδας που αγαπήθηκε όσο και κράχτηκε, επιστρέφει δυναμικά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τιμόνι της παρουσίασης. Η κριτική επιτροπή υπόσχεται στυλ αλλά και ατάκες-φωτιά, με τον Λάκη Γαβαλά, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Έντι Μιχαηλίδηνα αναλαμβάνουν δράση. Η πρεμιέρα αναμένεται γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά το κανάλι κρατά σιγή ιχθύος.