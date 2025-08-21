Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Κωνσταντίνος Αργυρός: Το υπέρογκο ποσό που δέχτηκε για να κάνει διαφημιστικό σποτ με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Το υπέρογκο ποσό π...

Ποια η απόφασή του;Ποια η απόφασή του;

Μια ξεχωριστή πρόταση δέχτηκε πριν από λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, από γνωστή διαφημιστική εταιρεία, η οποία του πρότεινε συνεργασία, που αφορά στην προώθηση προϊόντος και συγκεκριμένα παιδικού γάλακτος, έναντι ενός μεγάλου χρηματικού ποσού.

Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής, έχει δεχθεί κατά καιρούς, αρκετές προτάσεις για προβολή και προώθηση διαφόρων προϊόντων, ενώ τον έχουμε δει παλαιότερα, να πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση ουίσκι, μαζί με τον πατέρα του, αλλά και πρόσφατα, σε διαφήμιση γνωστού αναψυκτικού.

 Η πρόταση που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για διαφημιστικό

Περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η καταστροφή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Καιρός: Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας «εξπρές» του καλοκαιριού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κωνσταντίνος Αργυρός

Spotlight