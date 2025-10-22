Valentino ambassador η Ντακότα Τζόνσον, ξανασμίγει με τον «κολλητό» της Alessandro Michele

H 36χρονη σαγηνευτική ηθοποιός και style icon, με αφορμή το νέο της τίτλο, έγινε διαδικτυακή είδηση
Μια από τις πλέον περιζήτητες νέες ντίβες του Χόλιγουντ, η Ντακότα Τζόνσον στέφθηκε global ambassador του ιταλικού οίκου Valentino.
Η 36χρονη Τεξανή συνεχίζει έτσι τη συνεργασία με τον στενό της φίλο σχεδιαστή Alessandro Michele, του οποίου υπήρξε μούσα όταν ήταν επικεφαλής στον οίκο Gucci. Το δίδυμο αυτό μας έχει χαρίσει υπέροχες red carpet εικόνες τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται θα συνεχίσει μέσω άλλου ιστορικού ατελιέ.
Ο οίκος Valentino χαρακτήρισε την επιλογή της Ντακότα ως «συνέχεια του διαλόγου του με προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την τέχνη, την κομψότητα και τη βαθιά πολιτιστική απήχηση». Η φωτογραφία της ηθοποιού για την ανακοίνωση κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τα βλέμματα έπεσαν σε χαρακτηριστικό έξωμο φόρεμα με πελώριο φιόγκο και γουνάκια.
«Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Valentino και πάνω από όλα, χαρούμενη που ξανασμίγω με τον αγαπημένο μου φίλο Alessandro Michele. Με τιμάει και αισθάνομαι ενθουσιασμένη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο με μια ομάδα τόσο υπέροχων και ταλαντούχων ανθρώπων» δήλωσε η star.
Ντακότα Τζόνσον και Αλεσάντρο Μικέλε σε χαλαρή τους βόλτα στη Ρώμη
H αλήθεια είναι πάντως πως το συγκεκριμένο πρόσωπο διαθέτει μια αδιαμφισβήτητη επιδραστικότητα ως καλλιτέχνης και style icon. Εχει στο βιογραφικό της φιλμ εμπορικά και αρτίστικα ταυτόχρονα.
Η δημοτικότητα των τολμηρών ταινιών «50 αποχρώσεις του γκρι» συνδυάστηκε με ιδιαίτερες παραγωγές όπως «A Bigger Splash» και «Suspiria» του Λούκα Γκουαντανίνο και «Η χαμένη κόρη» της Μάγκι Γκίλενχαλ. Φέτος, η Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνίστησε στην κωμωδία για τις ανοιχτές σχέσεις, «Splitsville» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, καθώς και στην αισθηματική κομεντί «Materialists» που είδαμε το περασμένο καλοκαίρι. Για το 2026, έχει ήδη προγραμματιστεί να παίξει στο ψυχολογικό ρομαντικό θρίλερ «Verity» πλάι στους Αν Χάθαγουει- Τζος Χάρτνετ, το οποίο βασίζεται στο στο επιτυχημένο μυθιστόρημα της Colleen Hoover.
Οι άλλοι Valentino ambassadors είναι σήμερα οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Σόφι Θάτσερ, Τζεφ Σατούρ.
