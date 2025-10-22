Valentino ambassador η Ντακότα Τζόνσον, ξανασμίγει με τον «κολλητό» της Alessandro Michele

Μια από τις πλέον περιζήτητες νέες ντίβες του Χόλιγουντ, η Ντακότα Τζόνσον στέφθηκε global ambassador του ιταλικού οίκου Valentino.

Η 36χρονη Τεξανή συνεχίζει έτσι τη συνεργασία με τον στενό της φίλο σχεδιαστή Alessandro Michele, του οποίου υπήρξε μούσα όταν ήταν επικεφαλής στον οίκο Gucci. Το δίδυμο αυτό μας έχει χαρίσει υπέροχες red carpet εικόνες τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται θα συνεχίσει μέσω άλλου ιστορικού ατελιέ.

Ο οίκος Valentino χαρακτήρισε την επιλογή της Ντακότα ως «συνέχεια του διαλόγου του με προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την τέχνη, την κομψότητα και τη βαθιά πολιτιστική απήχηση». Η φωτογραφία της ηθοποιού για την ανακοίνωση κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τα βλέμματα έπεσαν σε χαρακτηριστικό έξωμο φόρεμα με πελώριο φιόγκο και γουνάκια.

«Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Valentino και πάνω από όλα, χαρούμενη που ξανασμίγω με τον αγαπημένο μου φίλο Alessandro Michele. Με τιμάει και αισθάνομαι ενθουσιασμένη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο με μια ομάδα τόσο υπέροχων και ταλαντούχων ανθρώπων» δήλωσε η star.