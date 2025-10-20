Πρωτιά στο Ελληνικό box office για το φιλμ τρόμου «Νεκρό Τηλέφωνο 2»

Το φιλμ τρόμου "Black Phone 2-Νεκρό Τηλέφωνο" του Σκοτ Ντέρικσον με πρωταγωνιστή & πάλι τον Αμερικανό σταρ Ίθαν Χοκ, πίσω από την τρομακτική μάσκα, τα πήγε μία χαρά στην πρεμιέρα του στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στη χώρα μας η ταινία έκοψε το 4ήμερο 16 με 19 Οκτωβρίου 2025, σε 80 αίθουσες πανελλαδικά, 15.879 εισιτήρια και πήρε την πρωτιά στο box office, ρίχνοντας μετά από 3 εβδομάδες σερί, από την 1η θέση το «Μια Μάχη μετά την Άλλη-One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το οποίο πάντως συνέχισε με άλλα 12.818 εισιτήρια και σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει ανέβει στα 133.841 εισιτήρια σύνολο (οι παγκόσμιες εισπράξεις έχουν φτάσει τα 162,5 εκατ. δολάρια).

Ο σκηνοθέτης Σκοτ Ντέρικσον λοιπόν ξανά μαζί με τον Ίθαν Χοκ, στο "Νεκρό Τηλέφωνο 2" (διάρκεια: 114 λεπτά) τέσσερα χρόνια μετά τον αρχικό... τρόμο, με στιβαρή σκηνοθεσία, καλές ερμηνείες και μερικές στιγμές γνήσιας έντασης, όμως λείπει εκείνο το ρίγος του πρώτου φιλμ, η αίσθηση ότι κοιτάς το κακό κατάματα, έγραψε το flix.gr.

Eκτός του 54χρονου Ίθαν Χοκ, παίζουν οι Μέισον Τεμς, Μάντλιν ΜακΓκρο, Τζέρεμι Ντέιβις.

Διανομή από την εταιρεία Tanweer.

Το φιλμ "Νεκρό τηλέφωνο 2" (στις ΗΠΑ ξεκίνησε με εισπράξεις 26,5 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 15,5 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο) όπως και το "Μια Μάχη μετά την Άλλη" προβάλλονται & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Την 3η θέση στον πίνακα του εγχώριου box office κατέλαβε η παιδική ταινία «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα» (παίζεται και στην Πάτρα), κόβοντας σε 53 αίθουσες πανελλαδικά, 7.765 εισιτήρια ενώ το νέο φιλμ του Λούκα Γκουαντανίνο με την Τζούλια Ρόμπερτς "Μετά το Κυνήγι" έκοψε στην πρεμιέρα του, σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, 6.839 εισιτήρια (στην Πάτρα προλαβαίνετε να το δείτε έως και την Τετάρτη 22-10 στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε). Στις ΗΠΑ το "After the Hunt" που απλώθηκε σε περισσότερες αίθουσες τη 2η εβδομάδα προβολής του, έχει φτάσει σε εισπράξεις το 1,9 εκατ. δολάρια.