Παρά Πέντε: “Στήνεται” το πολυαναμενόμενο reunion - Όσα θα δούμε

Η είδηση του επετειακού επεισοδίου της επιτυχημένης σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, “Στο Παρά Πέντε” είναι γεγονός.

Το reunionτων συντελεστών με αφορμή τα είκοσι χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου φαίνεται να έχει ξεκινήσει και όλοι αναρωτιούνται πώς αυτό θα παρουσιαστεί στις οθόνες μας.

Κατά καιρούς ηθοποιοί της σειράς έχουν αναφερθεί σε αυτό χωρίς όμως να δίνουν στοιχεία για το ακριβές φορμάτ.

Οι πρώτες πιο επίσημες πληροφορίες ήρθαν από τον δημιουργό της σειράς και ηθοποιό Γιώργο Καπουτζίδη, όταν μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram στις 26 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε το reunion, ζητώντας μάλιστα και τη συμμετοχή του κοινού σε αυτό το εγχείρημα.