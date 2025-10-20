Πάτρα: Ο Γιώργος Παπανδρέου παρών στην Ημερίδα με θέμα «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News»

Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, προσκαλεί το κοινό στην Ημερίδα που διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΠΗΝ-Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, με θέμα «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News». Η Ημερίδα θα γίνει την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (στην οδό Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος).

Την έναρξη θα πραγματοποιήσει στις 18:00, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

18:30–19:00 | Η ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό vs fake news: Η νέα απειλή στη δημοκρατία

Ομιλητές: Δρ. Βασίλης Βασιλόπουλος (Δημοσιογράφος, Δρ. Διακυβέρνησης ΜΜΕ), Νίκος Φελέκης (Δημοσιογράφος).

Συντονιστής: Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος.

19:00–19:30 | Η παραπληροφόρηση σε περίοδο πολέμου

Ομιλητές: Νικόλας Βαφειάδης (Δημοσιογράφος ΑΝΤ1), Αδαμαντία Λιόλιου (Δημοσιογράφος ΕΡΤ).

Συντονίστρια: Νατάσσα Πατρινού, Δημοσιογράφος.

19:30–20:00 | Συμμετοχή, παραπληροφόρηση και εκλογές

Ομιλητές: Χάρης Δούκας (Δήμαρχος Αθηνών), Δρ. Σωτήρης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ).

Συντονιστής: Ζώης Μαρίνος, Δημοσιογράφος.

Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και σύνοψη συμπερασμάτων από τον Γιώργο Α. Παπανδρέου.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί έκθεση παλιών εφημερίδων από το Μουσείο Τύπου με θέμα «Η εκλογική συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα (1961–1981)».

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ ΠΑΤΡΑ

